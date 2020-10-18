«Красота спасет мир»: Екатерина Варнава в красном костюме восхитила фанатов

Екатерина Варнава в повседневной жизни предпочитает простую комфортную одежду. На фотографиях девушку часто можно увидеть в свободных джинсах, футболках, кроссовках расклешенных платьях и спортивных костюмах.

Но если знаменитая артистка выходит в свет, то она всегда выбирает невероятно стильные, красивые и самые смелые образы. В Сети за жизнью звезды следят 7,4 млн пользователей.

Сегодня актриса порадовала подписчиков новым фото, на котором она выглядит очень ярко. Екатерина примерила красный бархатный костюм, а добавить блеска образу помогли бриллиантовые украшения.