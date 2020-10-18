«Красота спасет мир»: Екатерина Варнава в красном костюме восхитила фанатов
Екатерина Варнава в повседневной жизни предпочитает простую комфортную одежду. На фотографиях девушку часто можно увидеть в свободных джинсах, футболках, кроссовках расклешенных платьях и спортивных костюмах.
Но если знаменитая артистка выходит в свет, то она всегда выбирает невероятно стильные, красивые и самые смелые образы. В Сети за жизнью звезды следят 7,4 млн пользователей.
Сегодня актриса порадовала подписчиков новым фото, на котором она выглядит очень ярко. Екатерина примерила красный бархатный костюм, а добавить блеска образу помогли бриллиантовые украшения.
Поклонники восторженно отреагировали на фото:
«Роскошная и яркая», «Какое же фото классное», «Наряд – огонь!», «Ты стала очень талантливой артисткой! Ты бомба!», «Твоя красота спасет этот мир», — высказались пользователи.
Кстати, стиль Екатерины оценила и известная журналистка и политик Ксения Собчак. В своем YouTube-шоу«Осторожно Собчак» телеведущая назвала Варнаву одной из самых модных представительниц отечественного шоу-бизнеса.
Екатерина Варнава — обладательница яркой и неординарной внешности: девушка высокая, у нее довольно крупные черты лица, красивые голубые глаза и длинные волосы. Екатерина любит яркий макияж не скрывает того, что обращалась за помощью к косметологам и пластическим хирургам.
А вам нравится стиль Екатерины Варнавы? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @kativarnava Instagram
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