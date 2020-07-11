«Каре вам к лицу»: Екатерина Варнава показала подписчикам новый образ

«Какая красивая! Очень интересный образ🔥», «Я вот так резко отрезала волосы себе в 5 лет, получила люлей, 😂😂😂😂так что по опыту могу сказать, лучше без резких движений💃💥», «Уже долгое время обдумываю подстричь шевелюру под каре. И не решаюсь», «Вы, невероятно, красивая женщина», - комментируют фото подписчики.

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Екатерина Варнава - известная актриса, телезвезда и хореограф. Получила популярность во время участия в шоу «Comedy Woman», после чего работала на многих проектах телеканалов ТНТ и «Пятница». Также принимала участие в шоу «Танцы со звездами». недавно звезда попала рейтинг самых успешных российских знаменитостей от Forbes. Теледива зарабатывает больше 1 миллиона долларов в год. О личной жизни Екатерина предпочитает не рассказывать.