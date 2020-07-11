«Каре вам к лицу»: Екатерина Варнава показала подписчикам новый образ
Фото: Instagram/ @kativarnava
Яркие образы - настоящий конек Екатерины Варнавы. Телезвезда умеет выглядеть эффектно и постоянно собирает восторженные отклики поклонников в своем Инстаграм. Ранее Екатерина уже позировала на снимках с очень короткими волосами, и сегодня снова решила порадовать подписчиков новым образом.
На новой фотосессии Варнава предстала перед фанатами с объемным каре. На снимках звезда, якобы, сама делает себе стрижку.
«Без резких движений😂», - прокомментировала снимки Екатерина.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
«Какая красивая! Очень интересный образ🔥», «Я вот так резко отрезала волосы себе в 5 лет, получила люлей, 😂😂😂😂так что по опыту могу сказать, лучше без резких движений💃💥», «Уже долгое время обдумываю подстричь шевелюру под каре. И не решаюсь», «Вы, невероятно, красивая женщина», - комментируют фото подписчики.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Екатерина Варнава - известная актриса, телезвезда и хореограф. Получила популярность во время участия в шоу «Comedy Woman», после чего работала на многих проектах телеканалов ТНТ и «Пятница». Также принимала участие в шоу «Танцы со звездами». недавно звезда попала рейтинг самых успешных российских знаменитостей от Forbes. Теледива зарабатывает больше 1 миллиона долларов в год. О личной жизни Екатерина предпочитает не рассказывать.
Фото и видео: Instagram/@kativarnava
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