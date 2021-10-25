Красивые, счастливые: Екатерина Стриженова в годовщину свадьбы показала фото с молодым мужем

Александр и Екатерина познакомились в 1984 году на съемках фильма «Лидер» в Сочи. Юной актрисе на тот момент было 16 лет, а ему — на год меньше. После окончания работы в совместном проекте молодые люди больше не расставались.

Влюбленные терпеливо дождались, когда оба станут совершеннолетними, а после сразу отправились в загс.

У знаменитых супругов есть две дочери. Старшая Анастасия уже 8 лет замужем за финансистом Петром Грищенко. У пары растет маленький сын Петя, а живет семья в США.

Младшая дочь Саша — студентка МГУ — изучает современные социальные науки.