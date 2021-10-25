Красивые, счастливые: Екатерина Стриженова в годовщину свадьбы показала фото с молодым мужем
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Фото: www.instagram.com/strizhenovae
Екатерина и Александр Стриженовы отметили 34-ю годовщину свадьбы. С праздником их поздравила дочь, разместив в блоге фото родителей. А сама телеведущая опубликовала в Сети фото с молодым мужем.
«Дошли до нового рубежа — 34 года в браке… Идем дальше…», — подписала актриса и телеведущая снимок, сделанный в телевизионной студии много лет назад.
Александр и Екатерина познакомились в 1984 году на съемках фильма «Лидер» в Сочи. Юной актрисе на тот момент было 16 лет, а ему — на год меньше. После окончания работы в совместном проекте молодые люди больше не расставались.
Влюбленные терпеливо дождались, когда оба станут совершеннолетними, а после сразу отправились в загс.
У знаменитых супругов есть две дочери. Старшая Анастасия уже 8 лет замужем за финансистом Петром Грищенко. У пары растет маленький сын Петя, а живет семья в США.
Младшая дочь Саша — студентка МГУ — изучает современные социальные науки.
Фото и видео: Instagram