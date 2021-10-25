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Красивые, счастливые: Екатерина Стриженова в годовщину свадьбы показала фото с молодым мужем

Александр и Екатерина Стриженовы — одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Они познакомились еще будучи школьниками и терпеливо ждали возможности стать одной семьей. И уже много лет знаменитые супруги доказывают: вечная любовь существует.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина и Александр Стриженовы вместе большую часть жизни

Фото: www.instagram.com/strizhenovae

Екатерина и Александр Стриженовы отметили 34-ю годовщину свадьбы. С праздником их поздравила дочь, разместив в блоге фото родителей. А сама телеведущая опубликовала в Сети фото с молодым мужем.

«Дошли до нового рубежа — 34 года в браке… Идем дальше…», — подписала актриса и телеведущая снимок, сделанный в телевизионной студии много лет назад.

Александр и Екатерина познакомились в 1984 году на съемках фильма «Лидер» в Сочи. Юной актрисе на тот момент было 16 лет, а ему — на год меньше. После окончания работы в совместном проекте молодые люди больше не расставались.

Влюбленные терпеливо дождались, когда оба станут совершеннолетними, а после сразу отправились в загс.

У знаменитых супругов есть две дочери. Старшая Анастасия уже 8 лет замужем за финансистом Петром Грищенко. У пары растет маленький сын Петя, а живет семья в США.

Младшая дочь Саша — студентка МГУ — изучает современные социальные науки.

Фото и видео: Instagram