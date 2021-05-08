Екатерина Стриженова вышла на работу спустя месяц после перелома
Фото: Global Look Press
Звезда сфотографировалась в студии программы «Доброе утро», которую, ведет уже почти четверть века. Она выбрала красно-белую блузку в спортивном стиле, а на грудь нацепила георгиевскую ленточку. «Мой первый эфир после перелома!» - заявила она.
Стриженова получила серьезную травму на съемочной площадке 29 марта. Произошел несчастный случай в прямом эфире телепередачи «Время покажет», которую звезда ведет вместе с Русланом Осташко. Он и рассказал об инциденте. По его словам, Екатерина оступилась в студии и неудачно упала с небольшой высоты, когда хотела отойти немного назад от камеры перед началом рекламной паузы. В госпитале, куда ведущую доставили на скорой помощи, ей наложили гипс.
Как уточнил хирург Боткинской больницы Сергей Донченко, Стриженовой пришлось установить швейцарский имплант. Знаменитость отметила, что хирург собрал осколки костей, а затем поставил имплант на это место. «Пальцы шевелятся, все ок! Мне не больно», - поделилась она. По словам доктора, телеведущей установили дорогой, титановый имплант, который «все равно, что бриллиантовый».
Фото: Instagram/@strizhenovae, Global Look Press
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