Екатерина Стриженова вышла на работу спустя месяц после перелома

Стриженова получила серьезную травму на съемочной площадке 29 марта. Произошел несчастный случай в прямом эфире телепередачи «Время покажет», которую звезда ведет вместе с Русланом Осташко. Он и рассказал об инциденте. По его словам, Екатерина оступилась в студии и неудачно упала с небольшой высоты, когда хотела отойти немного назад от камеры перед началом рекламной паузы. В госпитале, куда ведущую доставили на скорой помощи, ей наложили гипс.

Как уточнил хирург Боткинской больницы Сергей Донченко, Стриженовой пришлось установить швейцарский имплант. Знаменитость отметила, что хирург собрал осколки костей, а затем поставил имплант на это место. «Пальцы шевелятся, все ок! Мне не больно», - поделилась она. По словам доктора, телеведущей установили дорогой, титановый имплант, который «все равно, что бриллиантовый».