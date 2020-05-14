«Такие красивые оба»: в Сети обсуждают девушку 22-летнего сына Кристины Орбакайте

«Парень выглядит как сын Шварценеггера, тот, который от Шрайвер. А вообще, очень красивый парень», «Очень симпатичный парень. Девушка тоже милая», «Такие красивые оба», «Маша как бывший Миша выглядит на фото с АБ», «Пугачева невысокая, 160 максимум, а тут девушка высокая + каблуки», «Длинные ровные ноги) красивая девочка вообще», — обсуждают они фотографии пары.

О личности Марии известно не так много, как хотелось бы — наследник звездного семейства не любит афишировать свою личную жизнь и рассказывать о близких. Красавица-блондинка учится в МГИМО, увлекается конным спортом, знакома с избранником с детства.