«Такие красивые оба»: в Сети обсуждают девушку 22-летнего сына Кристины Орбакайте
Фото: Instagram девушки Дени Байсарова
На днях сыну Кристины Орбакайте Дени Байсарову исполнилось 22 года. Нежное поздравление в его адрес, которое опубликовала его девушка Маша, привлекло внимание пользователей Сети.
«Парень выглядит как сын Шварценеггера, тот, который от Шрайвер. А вообще, очень красивый парень», «Очень симпатичный парень. Девушка тоже милая», «Такие красивые оба», «Маша как бывший Миша выглядит на фото с АБ», «Пугачева невысокая, 160 максимум, а тут девушка высокая + каблуки», «Длинные ровные ноги) красивая девочка вообще», — обсуждают они фотографии пары.
О личности Марии известно не так много, как хотелось бы — наследник звездного семейства не любит афишировать свою личную жизнь и рассказывать о близких. Красавица-блондинка учится в МГИМО, увлекается конным спортом, знакома с избранником с детства.
Фото и видео: Instagram
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