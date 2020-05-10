Кристина Орбакайте нежно поздравила сына с 22-летием: «Пусть все сбудется»
Фото: Instagram Кристины Орбакайте
Кристина Орбакайте — многодетная мама. У певицы есть сын Никита от Владимира Преснякова, сын Дени от Руслана Байсарова и дочь Клавдия от Михаила Земцова.
10 мая младший сын популярной артистки отмечает день рождения. Кристина показала в блоге фото красавца-наследника и поздравила его с 22-летием: «С Днём Рождения, сынок! Очень непривычный май в этом году(( Все наши планы и мечты в изоляции, но в твои 22 года это призыв к действию и новым идеям🙌 Пусть всё сбудется 🙏🎈❤️ #маймаймай».
«С Днём Рождения!!!❤️🙏💋» — поздравили Дени Алла Пугачева и Максим Галкин.
«С Днём Рождения доброго, умного, тактичного, симпатичного, мамину радость - Дэника! Пусть будет счастлив!» — написал Игорь Николаев.
«С днюхой Деника! Успехов и всех благ красавчику!» — поздравил Игорь Гуляев.
«Присоединяемся к поздравлениям!!! Неужели Дени уже 22 года! Вот время идет! Счастья молодому юноше!», «С днем рождения! Мамин любимчик и копия мамина и мамина радость! Он нежный, как мама», «Красивые, умные, такими и должны быть Дочь и внуки Аллы Борисовны. ❤️», «С днем рождения!!! Подарок родителям хорошие дети!!!», «Мальчишка очень интересный, миловидный. От мамы многое взял», «Сын - мамина надежда, мамина отрада!», «Какой красивый парень!», «Какие вы милые!!! Счастья вам!!!» — пишут фолловеры.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram
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