Кристина Орбакайте нежно поздравила сына с 22-летием: «Пусть все сбудется»

10 мая младший сын популярной артистки отмечает день рождения. Кристина показала в блоге фото красавца-наследника и поздравила его с 22-летием: «С Днём Рождения, сынок! Очень непривычный май в этом году(( Все наши планы и мечты в изоляции, но в твои 22 года это призыв к действию и новым идеям🙌 Пусть всё сбудется 🙏🎈❤️ #маймаймай».