«Красивая, умная и успешная женщина!»: Яна Рудковская отмечает 46-летие

На опубликованных фотографиях продюсер позирует на фоне восхитительно украшенной елки у себя дома. На руках жена известного фигуриста Евгения Плющенко держит домашнего питомца.

На снимках у звезды голливудская укладка и яркий насыщенный макияж, который превосходно подчеркнул внешние данные бизнесвуман. В качестве наряда известная блондинка выбрала пестрое платье в бордово-черных цветах. Руки знаменитости украсили украшения и золотые часы.

К слову, совсем недавно мы писали, что продюсер очаровала поклонников своим ярким аутфитом. Она опубликовала в своем Instagram кадры, на которых предстала в праздничном, роскошном наряде. Новоиспеченная мамочка появилась в блестящем прозрачном платье и с голливудской улыбкой.