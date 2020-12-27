Блестящее прозрачное платье и голливудская улыбка: Рудковская зажгла в изысканном образе

В своем аккаунте в Instagram жена известного фигуриста поделилась новыми фото, на которых позировала в роскошном образе. Звезда примерила прозрачное платье в пол черного цвета, расшитое блестками. Аутфит Рудковская дополнила изумрудным украшением. Знаменитость сделала натуральный и красивый макияж и голливудские локоны к яркому look’у.

Поклонники очаровались стилем многодетной мамочки. Они написали множество комплиментов в комментариях. «Красавица», «Супер красивая и нежная Яна», «Шикарная блондинка», «Вааау, какая вы богиня!!!», — комментируют восторженные фолловеры.

А вам понравился образ знаменитой блондинки? Пишите свои ответы в комментариях!