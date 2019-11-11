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«Красивая пара»: жена Александра Овечкина поделилась теплым семейным снимком с годовалым сыном

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александр и Анастасия Овечкины

Фото: Instagram

Подписчики Анастасии увидели на снимке семейную идиллию.

Супруга известного хоккеиста Александра Овечкина — Анастасия — показала фолловерам в Instagram новое фото из семейного альбома.

На снимке спортсмен позирует в обнимку с женой и годовалым сыном Сережей. «Семья», — немногословно подписала фото Анастасия Овечкина.

«Какие вы», — написала Ольга Бузова и поставила смайлики в виде поцелуя и сердца.

«Какие вы замечательные!!! Гармонии и семейного уюта! Самая красивая и гармоничная пара», «Красивая пара, я восхищалась вашей мамой и за вашего мужа всегда болела, когда играли в нашей сборной! Держитесь всегда рядом, очень редко семьи сейчас сохраняются вместе до старости. Дай бог вам, чтобы злые люди не сглазили вашу семью и злые языки не разрушили!», «Чудесное фото», — написали поклонники Овечкиных.

Напомним, что Александр и Анастасия Овечкины не показывали лицо сына, пока ему не исполнился год. День рождения Сережи отметили в августе. Тогда же мальчика и крестили.

Фото и видео: Instagram

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