«Красивая пара»: жена Александра Овечкина поделилась теплым семейным снимком с годовалым сыном

«Какие вы», — написала Ольга Бузова и поставила смайлики в виде поцелуя и сердца.

«Какие вы замечательные!!! Гармонии и семейного уюта! Самая красивая и гармоничная пара», «Красивая пара, я восхищалась вашей мамой и за вашего мужа всегда болела, когда играли в нашей сборной! Держитесь всегда рядом, очень редко семьи сейчас сохраняются вместе до старости. Дай бог вам, чтобы злые люди не сглазили вашу семью и злые языки не разрушили!», «Чудесное фото», — написали поклонники Овечкиных.

Напомним, что Александр и Анастасия Овечкины не показывали лицо сына, пока ему не исполнился год. День рождения Сережи отметили в августе. Тогда же мальчика и крестили.