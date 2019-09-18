Мимими дня: жена Александра Овечкина показала, как их годовалый сын поздравил папу с днем рождения

Обладатель кубка Стенли Александр Овечкин 17 сентября отметил 34-й день рождения. Поздно ночью его супруга Анастасия поздравила мужа в социальной сети.
В день рождения папы маленький сын пришел на ледовую арену и на трибунах ждал папу с шариками. На мальчике была надета спортивная форма с надписью на спине «Ови младший» (прозвище Овечкина среди фанатов, - прим. ред.).
Вместе со словами любви Анастасия Овечкина опубликовала милое фото своих мужчин. «С днем рождения наш @aleksandrovechkinofficial ! Самое главное здоровья тебе, оставайся таким же добрым, чутким, искренним , отзывчивым и целеустремленным! Будь счастлив, родной! Мы тебя любим и всегда будем рядом», - написала Анастасия (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
Фото: Instagram
«Ура!!! Здравия! Счастья! Семейного благополучия, наш дорогой Сашуля!!!», - первой присоединилась к поздравлениям певица Катя Лель, у которой Александр снялся в клипе
«Будьте Все здоровы и счастливы!», «Настюша, с днем рождения мужа!!!!!», «Здоровья крепкого желаю», - присоединились к поздравлениям подписчики.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
Видео: youtube.com/ XXXL Music
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!