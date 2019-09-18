Мимими дня: жена Александра Овечкина показала, как их годовалый сын поздравил папу с днем рождения

Вместе со словами любви Анастасия Овечкина опубликовала милое фото своих мужчин. «С днем рождения наш @aleksandrovechkinofficial ! Самое главное здоровья тебе, оставайся таким же добрым, чутким, искренним , отзывчивым и целеустремленным! Будь счастлив, родной! Мы тебя любим и всегда будем рядом», - написала Анастасия (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).