Звезды на разогреве, сотня гостей и дог-шоу: как прошел день рождения сына Александра Овечкина и Анастасии Шубской

В этот день для Сережи Овечкина и других детей праздника устроили дог-шоу, выступали перед собравшимися и экзотические ламы, и морские котики.

Взрослых развлекал Сергей Жуков с любимыми хитами группы «Руки вверх!». Кстати, многие взрослые не удержались и пели с Жуковым давно известные строки. В один из моментов Александр Овечкин взял микрофон и тоже спел гостям.

Анастасия с Сережей позировали фотографам. В честь дня рождения мальчика нарядили в красивый костюм-тройку и галстук-бабочку. Мальчик не капризничал и выдержал все праздничные церемонии. Присутствовал на дне рождения и счастливый дедушка – отец Анастасии, муж Веры Глаголевой Кирилл Шубский.

Судя по фото и видео, появившимся на странице Анастасии Овечкиной в социальной сети, праздник удался и понравился гостям. Однако больше всех веселились сами родители.