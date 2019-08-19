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Звезды на разогреве, сотня гостей и дог-шоу: как прошел день рождения сына Александра Овечкина и Анастасии Шубской

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Александр Овечкин с женой Анастасией

Фото: Instagram
Маленький Сережа встречал гостей в костюме-тройке.

Александр Овечкиной с женой Анастасией стали родителями год назад – 18 августа 2018-го. Они долгое время не показывали сына, публикую я в Instagram фото, где ребенка видно только со спины. Накануне Овечкины не только отметили день рождения малыша, но и крестили его. И в честь двух знаменательных дат они нарушили традицию и впервые показали лицо маленького Сережи.

Первый день рождения малыша отметили с размахом: родители устроили для него и сотни гостей большой праздник со множеством развлечений.

В этот день для Сережи Овечкина и других детей праздника устроили дог-шоу, выступали перед собравшимися и экзотические ламы, и морские котики.

Взрослых развлекал Сергей Жуков с любимыми хитами группы «Руки вверх!». Кстати, многие взрослые не удержались и пели с Жуковым давно известные строки. В один из моментов Александр Овечкин взял микрофон и тоже спел гостям.

Анастасия с Сережей позировали фотографам. В честь дня рождения мальчика нарядили в красивый костюм-тройку и галстук-бабочку. Мальчик не капризничал и выдержал все праздничные церемонии. Присутствовал на дне рождения и счастливый дедушка – отец Анастасии, муж Веры Глаголевой Кирилл Шубский.

Судя по фото и видео, появившимся на странице Анастасии Овечкиной в социальной сети, праздник удался и понравился гостям. Однако больше всех веселились сами родители.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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