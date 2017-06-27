31-летняя Ольга Бузова развлекалась в Сочи с женатым футболистом и его дочерью, передают СМИ

Сегодня популярная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова вернулась с отдыха. «Проснулась в холодной Москве. А так хочется такого же солнца как было в Сочи, чтобы снова ходить на пляж к бассейну и выгуливать свои купальнички», — написала она в блоге, поделившись жарким снимком в бикини.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июн 27 2017 в 2:17 PDT

«Откуда грудь?», «Тарасов наверное бутсы кусает, такую красотку бросил....», «Бузова, у тебя никогда такой фигуры не будет и не было, талия, бедра и грудь! Твоя фигура на видео! Фотошоп дешевый», «Ну, во первых, разные позы и форма купальников делают свое дело, во вторых у девушек к дням критическим грудь часто набухает, особенно маленькая. Так что фотошоп особо и не нужен», — спорят подписчики.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июн 24 2017 в 8:58 PDT

Российские СМИ тем временем сообщили, что Ольгу на курорте сопровождала не только ее команда, но и женатый футболист Денис Глушаков. Издание Super опубликовало видео, на котором телеведущая учит плавать его дочь Валерию, супруги капитана московского «Спартака» в кадре не оказалось. Однако сенсации в этом нет: вполне вероятно, что звезды дружили семьями еще тогда, когда Ольга была замужем за Дмитрием Тарасовым.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июн 24 2017 в 8:18 PDT