«Красавицы!»: Екатерина Волкова порадовала подписчиков фото с красавицей-дочкой

Поклонники знаменитой брюнетки написали множество теплых слов в комментариях под публикацией.

«Красотки, Екатерина! Чудесного Вам дня, прекрасного настроения, замечательного выступления, благодарного зрителя, море оваций и цветов», «Доброе утро, Катя. Люблю Ваши семейные фотографии. Лиза растёт красавицей и умницей», «Какие вы красивые», «Прекрасное фото! Вы и ваша дочь как всегда прекрасны!!! Хорошего дня и прекрасного настроения вам Екатерина и всем вашим близким!», «Красивые девчонки», — заявили фолловеры Волковой.

К слову, совсем недавно мы писали, что Екатерина Волкова показала, как одеваться дома, чтобы выглядеть соблазнительно. Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова продемонстрировала, как одеваться дома, чтобы выглядеть эффектно и радовать мужа. 38-летняя актриса опубликовала домашнее фото в уютном образе и блеснула точеной фигурой.