Екатерина Волкова показала, как одеваться дома, чтобы выглядеть соблазнительно
Фото: Instagram @volkovihome
Волкова позирует в интерьере своего дома рядом с любимыми питомцами, демонстрируя look с мягким трикотажным комбинезоном. Прилегающий силуэт поставил акцент на притягательных изгибах звезды, а градус соблазнительности повысил асимметричный верх на одно плечо. Нежный телесный оттенок создает эффект «второй кожи». Стройность актрисы отметили и фолловеры: «Прекрасная фигура», «Катюш, как же ты хороша!», «Женщина в таком виде обезоруживает!», «Стройняшка», «Красотка!», — пишут в комментариях.
Поклонники также пожелали скорейшего выздоровления Ру — одному из питомцев Екатерины Волковой. Звезда рассказала, что накануне ей пришлось разнимать драку собаки и соседского ротвейлера, который перепрыгнул на участок ее дома через забор. К счастью, инцидент завершился благополучно, но не без ветеринарной помощи.
Фото: Instagram @volkovihome
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