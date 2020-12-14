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Екатерина Волкова показала, как одеваться дома, чтобы выглядеть соблазнительно

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Екатерина Волкова блеснула фигурой в уютном домашнем образе

Фото: Instagram @volkovihome

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова показала, как одеваться дома, чтобы выглядеть эффектно и радовать мужа. 38-летняя актриса опубликовала домашнее фото в уютном образе и блеснула точеной фигурой.

Волкова позирует в интерьере своего дома рядом с любимыми питомцами, демонстрируя look с мягким трикотажным комбинезоном. Прилегающий силуэт поставил акцент на притягательных изгибах звезды, а градус соблазнительности повысил асимметричный верх на одно плечо. Нежный телесный оттенок создает эффект «второй кожи». Стройность актрисы отметили и фолловеры: «Прекрасная фигура», «Катюш, как же ты хороша!», «Женщина в таком виде обезоруживает!», «Стройняшка», «Красотка!», — пишут в комментариях.

Поклонники также пожелали скорейшего выздоровления Ру — одному из питомцев Екатерины Волковой. Звезда рассказала, что накануне ей пришлось разнимать драку собаки и соседского ротвейлера, который перепрыгнул на участок ее дома через забор. К счастью, инцидент завершился благополучно, но не без ветеринарной помощи.

Фото: Instagram @volkovihome

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