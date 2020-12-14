Екатерина Волкова показала, как одеваться дома, чтобы выглядеть соблазнительно

Волкова позирует в интерьере своего дома рядом с любимыми питомцами, демонстрируя look с мягким трикотажным комбинезоном. Прилегающий силуэт поставил акцент на притягательных изгибах звезды, а градус соблазнительности повысил асимметричный верх на одно плечо. Нежный телесный оттенок создает эффект «второй кожи». Стройность актрисы отметили и фолловеры: «Прекрасная фигура», «Катюш, как же ты хороша!», «Женщина в таком виде обезоруживает!», «Стройняшка», «Красотка!», — пишут в комментариях.