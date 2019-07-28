«Красавец мужчина и сердцеед»: 65-летний Александр Серов показал, как выглядел в юности

«Красавец мужчина и сердцеед», «Боже каким парнем был подтянутым красивым стройным, да годы свое берут, но Александр все равно молодец подтянутый даже и сейчас и ухоженный браво приятно смотреть», «Какой же вы красивый мужчина», «Вас с праздником! Вы 3 года служили», «С праздником, Саша, ты настоящий моряк! Настоящий мужчина», — восхищаются фанатки внешными данными артиста.

Мужчина выстоял в их глазах даже несмотря на то, что в последние годы ему пришлось столкнуться со скандалами, связанными с покинутыми женщинами и внебрачными детьми.