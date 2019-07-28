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«Красавец мужчина и сердцеед»: 65-летний Александр Серов показал, как выглядел в юности

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Александр Серов

Фото: Anatoly Lomohov/globallookpress
Александр Серов поздравил коллег с днем ВМФ.

28 июля — день Военно-морского флота РФ. Некоторые известные личности имеют отношение к празднику. Так, популярный певец Александр Серов поздравил своих коллег: «Друзья! Моряки! Сердечно поздравляю всех с праздником — Днем ВМФ! Желаю крепкого здоровья, успехов и благополучия. Вы достойно несли суровую службу, многие из вас и сейчас на боевом посту. Так пусть, ваш труд будет оценен по достоинству, в ваших семьях будут мир и любовь! Мы сильны памятью и братством, настоящим, морским. Безбрежного счастья и попутного ветра», — написал музыкант в блоге и разместил серию фотографий, на которых он запечатлен как молодым мужчиной, так и совсем юношей.

«Красавец мужчина и сердцеед», «Боже каким парнем был подтянутым красивым стройным, да годы свое берут, но Александр все равно молодец подтянутый даже и сейчас и ухоженный браво приятно смотреть», «Какой же вы красивый мужчина», «Вас с праздником! Вы 3 года служили», «С праздником, Саша, ты настоящий моряк! Настоящий мужчина», — восхищаются фанатки внешными данными артиста.

Мужчина выстоял в их глазах даже несмотря на то, что в последние годы ему пришлось столкнуться со скандалами, связанными с покинутыми женщинами и внебрачными детьми.

Дочь, которую артист признал и в жизни которой активно участвует, выросла настоящей красоткой. «Мишель ваша копия! И это прекрасно», «На 4ом фото 100% схожесть с Мишель», — отмечают поклонники.

А вам нравятся моряки?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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