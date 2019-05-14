26-летняя дочь Александра Серова вышла замуж за тайного возлюбленного

26-летняя дочь певца Александра Серова Мишель вышла замуж. Девушка не показывает лица своего избранника и имя любимого держит в секрете. Лишь иногда в ее Instagram показывается рука любимого мужчины. Больше о нем она не рассказывает. И все же в самый важный день Мишель поделилась с подписчиками новостью о замужестве. Церемония прошла в поселке Барвиха.
О том, что любимый сделал предложение, Мишель рассказала в октябре 2018 года, опубликовав в соцсетях фото с красивым помолвочным кольцом.
Знаменитый отец свадьбу дочери не прокомментировал и фото с торжества тоже пока не показал. Мишель – дочь Александра Серова и Елены Стебеневой. Они прожили в браке 19 лет. Серов обожает дочь, помогает ей с певческой карьерой. Девушка великолепно поет и невероятно хороша собой. Серов с дочерью часто выступают вместе на его концертах.
Во время скандала с участницей проекта «ДОМ-2» Дарьей Друзьяк, которая обвинила народного артиста России в изнасиловании, Мишель решительно заступилась за отца. Тогда она отметила: Пока общество будет поклоняться отпрыскам «ДОМа-2», то развлекать его будут такие, как Друзьяк и другие отбросы общества».
Мишель Серова училась в МГИМО на международного журналиста. Но после получения диплома изменила предпочтения и стала заниматься музыкой, поступила в Российскую академию музыки имени Гнесиных.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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