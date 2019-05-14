26-летняя дочь Александра Серова вышла замуж за тайного возлюбленного

26-летняя дочь певца Александра Серова Мишель вышла замуж. Девушка не показывает лица своего избранника и имя любимого держит в секрете. Лишь иногда в ее Instagram показывается рука любимого мужчины. Больше о нем она не рассказывает. И все же в самый важный день Мишель поделилась с подписчиками новостью о замужестве. Церемония прошла в поселке Барвиха.

О том, что любимый сделал предложение, Мишель рассказала в октябре 2018 года, опубликовав в соцсетях фото с красивым помолвочным кольцом.