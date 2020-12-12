Кожаные ботфорты и оверсайз пальто в клетку: Надежда Сысоева показала фото в стильном образе
Фото: @inadenka / Instagram
Для фотосессии звезда выбрала элегантный и роскошный наряд. Девушка примерила серое пальто в клетку. На ногах у Надежды были длинные кожаные ботфорты на толстом каблуке. А дополнили образ серебрянные серьги-кольца. Стоит отметить, что такой лук выглядит стильно, изящно и актуально, он помог еще больше раскрыть женственность и грациозность Сысоевой.
Стилисты красиво уложили волосы знаменитости, сделав роскошную голливудскую прическу. Половину волос селебрити собрали в небрежный пучок и оставили несколько прядей по сторонам. Макияж для звездной блондинки визажисты подобрали в коричнево-золотистых оттенках. Визажисты немного подчеркнули скульптору лица , брови и глаза кинодивы. Губы участницы Comedy Woman накрасили помадой нюдового цвета.
Подписчики пришли в восторг от очаровательности телеведущей. В комментариях фолловеры написали множество теплых слов и засыпали ее комплиментами.
«Ух ты, ну такая красотка. Первое фото просто суперское», «Красотка», «Ты крутая, лук супер, пальто класс! », «Прекрасная и красивая Наденька», «Надя, ты шикарная девушка», «Вы прекрасны!»,– отметили фолловеры Надежды.
Фото и видео: @inadenka / Instagram
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