«Гарик — лысый?» Ковальчук удивила новым фото с семьями Мартиросяна и Павлиашвили
Фото: @juliakovalchuk / Instagram
Юлия Ковальчук активно делится с подписчиками своим новогодним настроением. На этот раз певица поделилась фото, на котором показала звездную вечеринку у себя дома. В гости к артистке пришли семьи Гарика Мартиросяна и Сосо Павлиашвили. Под ярким снимком Юлия написала: «Решили не дожидаться Старого Нового года и нашей «старой» компанией обсудить все новое))) Обожаю». Однако особое внимание поклонников привлекла смена имиджа Мартиросяна, и они задали вопрос певице: «Лысый Гарик?».
Ответить поспешила супруга комика Жанна и иронично написала: «Я вас, конечно,понимаю, на этом фото все ваше внимание приковано к лысому Гарику,а как же Сосо? Посмотрите какая у него длинная левая рука. Алексей Чумаков мне кажется в тихом шоке».
Фолловеры остались в восторге от совместного звездного фото и написали: «Самые лучшие», «Шикарные, знаменитые, потрясающие. Счастливого Рождества», «Клевая банда», «Какие вы все классные!!! Отличные люди!!!», «Как это мило, самые близкие и родные», «Классные, классные и еще раз классные», «Супер».
К слову, недавно мы писали, как Юлия Ковальчук поделилась теплым новогодним фото в красной пижаме: «Куколка». Подписчики певицы поблагодарили ее за создание настоящего новогоднего настроения.
А вам понравился звездный снимок? Делитесь своим мнением в комментариях!
_Фото: @jannalevina_martirosyan, @juliakovalchuk / Instagram
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