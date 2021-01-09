«Гарик — лысый?» Ковальчук удивила новым фото с семьями Мартиросяна и Павлиашвили

Фолловеры остались в восторге от совместного звездного фото и написали: «Самые лучшие», «Шикарные, знаменитые, потрясающие. Счастливого Рождества», «Клевая банда», «Какие вы все классные!!! Отличные люди!!!», «Как это мило, самые близкие и родные», «Классные, классные и еще раз классные», «Супер».

К слову, недавно мы писали, как Юлия Ковальчук поделилась теплым новогодним фото в красной пижаме: «Куколка». Подписчики певицы поблагодарили ее за создание настоящего новогоднего настроения.

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