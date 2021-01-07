Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков поздравили с Рождеством и поделились романтичным фото
Фото: www.instagram.com/juliakovalchuk/
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков поздравили своих поклонников с Рождеством и поделились теплой совместной фотосессией. Юлия на фотографиях появилась в необычной голубой рубашке со светлым корсетом.
«С Рождеством, мои дорогие.
И пусть ваши сердца будут наполнены любовью, теплотой и нежностью. А семьи становятся все больше и крепче!
Обнимайтесь, целуйте, не стесняйтесь и не скрывайте ваши чувства к близким. В каждом маленьком мирке живет своя любовь!», — пишет Юлия.
Поклонники тепло поздравили пару со светлым праздником и сделали паре множество комплиментов:
«Какие вы красивые, как я люблю вашу пару. Вы супер», «Очень красивая пара!», «Самая харизматичная пара», «Глаза — зеркало души! У вас они сияют счастьем!», «Обожаю вашу пару, вы оба гениальны и прекрасны!».
Ранее Юлия удивила своих поклонников, сыграв на новогодних каникулах на укулеле.
Фото и видео: Instagram Юлии Ковальчук
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