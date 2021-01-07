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Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков поздравили с Рождеством и поделились романтичным фото

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Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков

Фото: www.instagram.com/juliakovalchuk/

Теплую совместную фотографию Юлия Ковальчук опубликовала в своем Instagram.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков поздравили своих поклонников с Рождеством и поделились теплой совместной фотосессией. Юлия на фотографиях появилась в необычной голубой рубашке со светлым корсетом.

«С Рождеством, мои дорогие.

И пусть ваши сердца будут наполнены любовью, теплотой и нежностью. А семьи становятся все больше и крепче!

Обнимайтесь, целуйте, не стесняйтесь и не скрывайте ваши чувства к близким. В каждом маленьком мирке живет своя любовь!», — пишет Юлия.

Поклонники тепло поздравили пару со светлым праздником и сделали паре множество комплиментов:

«Какие вы красивые, как я люблю вашу пару. Вы супер», «Очень красивая пара!», «Самая харизматичная пара», «Глаза — зеркало души! У вас они сияют счастьем!», «Обожаю вашу пару, вы оба гениальны и прекрасны!».

Ранее Юлия удивила своих поклонников, сыграв на новогодних каникулах на укулеле.

Фото и видео: Instagram Юлии Ковальчук

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