Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков поздравили с Рождеством и поделились романтичным фото

«С Рождеством, мои дорогие.

И пусть ваши сердца будут наполнены любовью, теплотой и нежностью. А семьи становятся все больше и крепче!

Обнимайтесь, целуйте, не стесняйтесь и не скрывайте ваши чувства к близким. В каждом маленьком мирке живет своя любовь!», — пишет Юлия.