Юлия Ковальчук поделилась теплым новогодним фото в красной пижаме: «Куколка»

Юлия Ковальчук активно делится с подписчиками своим новогодним настроением, и показала очень уютный кадр из праздничной фотосессии. На снимке Юлия сидит у елки в новогодней красной пижаме.

«Уютно....) Пусть в Новом Году вам будет уютно во всём: в кругу домашних, на работе с единомышленниками, в незнакомом месте и главное в душе) А я благодарю этот год за возможность наслаждаться временем с родными) Ведь на самом деле для счастья не так много и надо! Будьте здоровы и если завтра вдруг не успею Вас поздравить, знайте: Я ЦЕНЮ КАЖДОГО ИЗ ВАС)!!!», — пишет Юлия.