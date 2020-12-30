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Юлия Ковальчук поделилась теплым новогодним фото в красной пижаме: «Куколка»

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Юлия Ковальчук в машине

Фото: www.instagram.com/juliakovalchuk/?hl=ru

Подписчики певицы поблагодарили ее за создание настоящего новогоднего настроения.

Юлия Ковальчук активно делится с подписчиками своим новогодним настроением, и показала очень уютный кадр из праздничной фотосессии. На снимке Юлия сидит у елки в новогодней красной пижаме.

«Уютно....) Пусть в Новом Году вам будет уютно во всём: в кругу домашних, на работе с единомышленниками, в незнакомом месте и главное в душе) А я благодарю этот год за возможность наслаждаться временем с родными) Ведь на самом деле для счастья не так много и надо! Будьте здоровы и если завтра вдруг не успею Вас поздравить, знайте: Я ЦЕНЮ КАЖДОГО ИЗ ВАС)!!!», — пишет Юлия.

Подписчики вдохновились фотографией певицы:

«Красота!! С наступающим!», «С наступающим Новым годом!!! Юля, здоровья и всех благ!!!», «Чудесное атмосферное фото! Прекрасный человек!», «Какая красота», «Очень нежное фото, сразу видно, у человека всё хорошо, а главное мир в душе!», «Куколка».

Стильные образы для Юлии создают не только стилисты, но и ее маленькая дочка Амелия, которая часто наряжает маму в бусы и добавляет в наряд ярких цветов.

Фото и видео: Instagram Юлии Ковальчук

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