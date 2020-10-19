Все еще «Блестящая»: Юлия Ковальчук покорила поклонников роскошным платьем в пайетках

«Юлия вы очень красивая, такая сказочная, естественная красота, я вами восхищаюсь», «Очень красивый образ. Юлия, Вам очень идёт этот образ!», «Невероятная Юля, невероятные фото», «Какая красивая... Юль...», «Чуть чуть грустная, все равно красотка!», «Очень радостно за Вас с Алексеем», — пишут Ковальчук в комментариях. Некоторые усмотрели сходство Юлии с Барановской.

Понравилось, однако, не всем. Некоторые из подписчиков певицы не поняли фасон платья и позу на одной из фотографий. Поклонники высказали свое мнение:

«Я долго понимала то, как вы стоите. Из-за покроя платья...не могла сообразить что с ногами и что вы стоите спиной, оборачиваясь», «Очень красивая Вы, Юлечка. Вот только на третьем фото какая-то поза неестественная...», «Платье бесформенное, сложно понять как Вы стоите. По фигуре лучше смотрелось бы».