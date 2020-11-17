«Решила не снимать одеяло»: Юлия Ковальчук замерзла и отправилась на прогулку в огромном пуховике
Фото: www.instagram.com/juliakovalchuk/
Юлия Ковальчук ответственно подошла к вопросу утепления в холодные дни и решила не расставаться с одеялом даже на улице – именно такой фасон пуховика выбрала звезда «Блестящих».
Пуховик очень уютного бежевого оттенка, который сделает его ещё более стильным.
«Решила не снимать одеяло, выходя на улицу! Холодно же)! Осень и правда в этом году фантастически тёплая, так что , сдаюсь, пора и снеговичков полепить», — комментирует певица.
В Instagram решили, что для нынешней осени, когда всем постоянно хочется спать, такой фасон – то, что нужно, хотя нашлись и те, кто такой стиль не одобрил.
«Ай, какое одеялко... Я б в таком жила», «Юлечка, классная!», «Девушка, я вами восхищаюсь», «Классные фото! Замечательно выглядите », «Юля,только во дворе у себя ходите в этом. Вы красивая, стройная, а в этом как будто яблоками будете торговать. Хоть и оверсайз, и модно, но не надо это Вам в люди», «Каждому своё, мне не очень», «Моднявый прикид нынче», «Вот такую куртку мне тоже надо», «Пуховик волшебный) я тоже такой хочу!», «Современные тенденции моды, конечно...», «Идеально в такой мороз».
Фото и видео: Instagram Юлии Ковальчук
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