«Решила не снимать одеяло»: Юлия Ковальчук замерзла и отправилась на прогулку в огромном пуховике

Юлия Ковальчук ответственно подошла к вопросу утепления в холодные дни и решила не расставаться с одеялом даже на улице – именно такой фасон пуховика выбрала звезда «Блестящих».

Пуховик очень уютного бежевого оттенка, который сделает его ещё более стильным.

«Решила не снимать одеяло, выходя на улицу! Холодно же)! Осень и правда в этом году фантастически тёплая, так что , сдаюсь, пора и снеговичков полепить», — комментирует певица.