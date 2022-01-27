Ковальчук подогрела слухи о расставании с Харламовым, флиртуя на тусовке с другим мужчиной

Выяснилось, что Катерина Ковальчук позировала с актером Павлом Рассомахиным, с которым снималась в одном из фильмов.

В 2020 году Гарик Харламов после 8 лет брака развелся со второй женой Кристиной Асмус. А через несколько месяцев стало известно, что он встречается с Катериной, с которой снимался в фильме «Гусар». Позже Ковальчук рассказала о начале их романа.

Но совсем недавно поклонники пары стали подозревать, что их кумиры расстались. Со страниц актеров исчезли совместные фото, и Харламов с Ковальчук отписались друг от друга. Актеры ситуацию не комментируют.