Ковальчук подогрела слухи о расставании с Харламовым, флиртуя на тусовке с другим мужчиной
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Фото: Макс Светский/ Passion.ru
27 января в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера романтической комедии «День слепого Валентина». Главные роли в фильме исполнили Максим Виторган, Олеся Судзиловская, Роман Мадянов и другие звезды российского кино.
В кинотеатр прибыли десятки знаменитостей, чтобы поздравить коллег с премьерой. И на красной дорожке происходило много интересных встреч. Сначала там лоб в лоб едва не столкнулись Павел Прилучный и Агата Муцениеце (но их вовремя развели менеджеры), а потом перед камерами появилась Катерина Ковальчук, без Гарика Харламова, но с другим мужчиной. С ним она флиртовала, подогревая слухи о разрыве с «Бульдогом».
Выяснилось, что Катерина Ковальчук позировала с актером Павлом Рассомахиным, с которым снималась в одном из фильмов.
В 2020 году Гарик Харламов после 8 лет брака развелся со второй женой Кристиной Асмус. А через несколько месяцев стало известно, что он встречается с Катериной, с которой снимался в фильме «Гусар». Позже Ковальчук рассказала о начале их романа.
Но совсем недавно поклонники пары стали подозревать, что их кумиры расстались. Со страниц актеров исчезли совместные фото, и Харламов с Ковальчук отписались друг от друга. Актеры ситуацию не комментируют.
Фото и видео: Макс Светский/ Passion.ru, Komsomolskaya Pravda/ Global Look press, Starface, Instagram