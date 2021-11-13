Новая возлюбленная Харламова рассказала о начале романа с юмористом

«На съемочной площадке всегда была очень теплая атмосфера, она заряжала на позитив, во многом благодаря Гарику. Часто вместо своего текста он придумывал на ходу шутки, связанные с персонажем. Одним словом, было весело!» — вспоминает актриса в интервью OK!

Известно, что на момент работы в сериале отношения Харламова и Асмус уже дали трещину. Через некоторое время супруги объявили о решении расстаться. Уже весной 2021 года стало известно о романе Катерины и Гарика, которые летом были впервые замечены вместе на отдыхе в Сочи.