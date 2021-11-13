Новая возлюбленная Харламова рассказала о начале романа с юмористом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @katerinakovalchyk/Instagram
Катерина и Гарик познакомились на съемках сериала «Гусар», где оба играют главные роли Ковальчук впервые работала в комедийном жанре и Харламов, как резидент Comedy Club и известный комик, помогал новой знакомой с текстом и придумывал для нее шутки.
«На съемочной площадке всегда была очень теплая атмосфера, она заряжала на позитив, во многом благодаря Гарику. Часто вместо своего текста он придумывал на ходу шутки, связанные с персонажем. Одним словом, было весело!» — вспоминает актриса в интервью OK!
Известно, что на момент работы в сериале отношения Харламова и Асмус уже дали трещину. Через некоторое время супруги объявили о решении расстаться. Уже весной 2021 года стало известно о романе Катерины и Гарика, которые летом были впервые замечены вместе на отдыхе в Сочи.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press