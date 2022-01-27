Неловкий момент: Муцениеце и Прилучный одновременно оказались на красной дорожке на премьере
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Starface
Фильм представили режиссер Александр Баршак, Максим Виторган, Анна Цуканова-Котт, Олеся Судзиловская, Кирилл Плетнев, Роман Мадянов, Марк Богатырев, Мария Шалаева и другие актеры, сыгравшие в комедии.
Среди зрителей в зале оказались Артем Королев, Ингрид Олеринская, Михаил Козырев, Павел Прилучный, Ирина Рахманова, Агата Муцениеце.
В фойе кинотеатра случился неловкий момент: экс-супруги Прилучный и Муцениеце одновременно оказались на красной дорожке на расстоянии пары метров друг от друга.
Известно, что бывшие супруги стараются избегать общества друг друга на светских тусовках. И в этот раз они едва не столкнулись нос к носу. Но пиарщики артистов вовремя заметили, что может состояться провокационная встреча, и развели своих звезд в разные стороны.
Павел и Агата развелись больше года назад. Сначала их отношения были крайне напряженными: актриса обвиняла мужа в неподобающем поведении. Но со временем их общение стало идти в эмоционально-нейтральном ключе. А недавно в отпуске экс-влюбленные даже воссоединились и всей семьей и с детьми съездили в парк развлечений.
Комедия Александра Баршака «День слепого Валентина» — это собранные воедино несколько историй разных пар. В день всех влюбленных им выпадают нешуточные испытания, с которыми им предстоит справиться.
В прокат фильм выходит 3 февраля.
Фото и видео: Макс Светский/ Passion.ru, Starface, Instagram