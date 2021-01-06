Коронавирус оставил детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон без школы

Члены королевской семьи признались, что им «сложно» обучать троих детей дома. В апреле СМИ писали, что Кейт руководила обучением двух старших малышей во дворце, одновременно играя с двухлетним Луи. Ее супруг активно помогал в процессе воспитания. Герцог и герцогиня сочли этот опыт полезным, однако принц Уильям отметил, что его терпение оказалось «намного меньше», чем у жены.

Уильям и Кейт Миддлтон дали несколько простых и полезных советов о том, как не сойти с ума и поднять себе настроение во время вынужденной социальной самоизоляции из-за пандемии коронавируса.