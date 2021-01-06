Коронавирус оставил детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон без школы
Фото: Global Look Press
Таким образом, дети герцога и герцогини Кембриджских вынуждены оставаться на домашнем обучении. Как пишет издание, семилетний принц Джордж и пятилетняя принцесса Шарлотта остались без школы из-за общенационального карантина в Великобритании.
Фото: instagram.com/kensingtonroyal
Кейт и Уильям провели предыдущие периоды изоляции также в своей загородной резиденции в Норфолке. Ранее сообщалось, что Джордж и Шарлотта с 6 января возобновят обучение в частной школе Thomas's Battersea. Однако на всей территории страны снова ввели ограничения.
Старший правнук Елизаветы II ходит в третий класс, а его сестра — в первый. Самый младший принц — Луи — должен был отправиться в детский сад, но из-за коронавируса останется дома с родителями. Кроме того, скорее всего, семейное празднование 39-летия герцогини Кейт 9 января также пройдет в тесном кругу.
Члены королевской семьи признались, что им «сложно» обучать троих детей дома. В апреле СМИ писали, что Кейт руководила обучением двух старших малышей во дворце, одновременно играя с двухлетним Луи. Ее супруг активно помогал в процессе воспитания. Герцог и герцогиня сочли этот опыт полезным, однако принц Уильям отметил, что его терпение оказалось «намного меньше», чем у жены.
Уильям и Кейт Миддлтон дали несколько простых и полезных советов о том, как не сойти с ума и поднять себе настроение во время вынужденной социальной самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Фото: Instagram/@kensingtonroyal, Global Look Press
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