Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали советы, как не сойти с ума во время самоизоляции и поднять себе настроение
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Фото: Instagram
«Сейчас, более чем когда-либо, надо следить за своим психологическим состоянием. По всей стране люди остаются дома, чтобы защититься от коронавируса и спасти жизни. Так что теперь особенно важно заботиться о своем психологическом здоровье, ровно как и о своем теле. Почитайте эти простые и полезные советы, которые помогут вам справиться со сложившейся ситуацией», — говорится на странице принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Instagram.
Итак, что же советуют герцог и герцогиня Кембриджские?
Подумайте о том, чем бы вы могли заниматься каждый день, постепенно совершенствуясь в этом деле. Ставьте себе цели. Системный подход и азарт дадут вам чувство удовлетворения от собственных достижений.
Следите за своим телом. Старайтесь есть полезную пищу, пейте больше воды и занимайтесь спортом.
Занимайтесь любимыми делами или найдите себе новые увлечения. Поверьте, есть масса интересных вещей, которыми можно заниматься дома.
Оставайтесь на связи с семьей и друзьями с помощью телефона, мессенджеров, видео-звонков.
Говорите о том, что вас тревожит, с тем, кому вы доверяете, или используйте телефон доверия.
Осознайте свои тревожные чувства и постарайтесь управлять ими с помощью научно-практического подхода.
Найдите время на то, чтобы расслабиться и отключить мысли, попробуйте различные несложные расслабляющие техники.
Поддерживайте умственную активность. Читайте, пишите, играйте в игры, собирайте пазлы, рисуйте, готовьте.
Фото: Instagram
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