Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали советы, как не сойти с ума во время самоизоляции и поднять себе настроение

«Сейчас, более чем когда-либо, надо следить за своим психологическим состоянием. По всей стране люди остаются дома, чтобы защититься от коронавируса и спасти жизни. Так что теперь особенно важно заботиться о своем психологическом здоровье, ровно как и о своем теле. Почитайте эти простые и полезные советы, которые помогут вам справиться со сложившейся ситуацией», — говорится на странице принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Instagram.