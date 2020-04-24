Принц Уильям назвал домашнее обучение детей во время самоизоляции «каким-то кошмаром»
Фото: Globallookpress / Pool
Принц Уильям и Кейт Миддлтон снялись в ролике для канала BBC, поддержав работников здравоохранения, в честь которых жители Великобритании выходят на балконы, во дворы своих домов и аплодируют. Герцог и герцогиния Кембриджские появились на крыльце своего поместья, в котором сейчас находятся в самоизоляции, вместе с детьми — 2-летним принцем Луи, 6-летним принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, которой в мае исполнится пять лет.
В начале видео принц Уильям поговорил с помощью Zoom с известным британским писателем и актером Стивеном Фраем. В беседе Уильям назвал домашнее обучение своих детей, с которыми ему приходится заниматься различными предметами, «просто каким-то кошмаром». В частности, он попросил Фрая помочь Шарлотте и Джорджу с историей и правописанием, а также с французским языком, который он «вообще не понимает». К слову, недавно принц Уильям и Кейт Миддлтон дали несколько простых и полезных советов о том, как не сойти с ума и поднять себе настроение во время вынужденной социальной самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Фото: Instagram, globallookpress
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