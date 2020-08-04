Королевская семья поздравила Меган Маркл с днем рождения

В январе 2020 года герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл шокировали королевскую семью своим желанием отделиться и быть независимыми. Королева Елизавета II поддержала решение внука, но отметила, что предпочла бы другой ход событий. Официальный «мегзит» состоялся 31 марта — именно в последний день первого месяца весны завершился переходный период, в течение которого супруги Сассекские были обязаны по-прежнему представлять монаршую семью на официальных мероприятиях.

Несмотря на многочисленные слухи о непростых отношениях семьи принца Гарри и его правящей бабушки, во вторник, 4 августа, в официальном Instagram-аккаунте королевской семьи появилось фото в честь дня рождения Меган Маркл: «С пожеланиями счастливого дня рождения герцогине Сассекской. Королева и герцогиня сфотографированы во время совместного визита в Честер в 2018 году».