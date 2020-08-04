Королевская семья поздравила Меган Маркл с днем рождения
В январе 2020 года герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл шокировали королевскую семью своим желанием отделиться и быть независимыми. Королева Елизавета II поддержала решение внука, но отметила, что предпочла бы другой ход событий. Официальный «мегзит» состоялся 31 марта — именно в последний день первого месяца весны завершился переходный период, в течение которого супруги Сассекские были обязаны по-прежнему представлять монаршую семью на официальных мероприятиях.
Несмотря на многочисленные слухи о непростых отношениях семьи принца Гарри и его правящей бабушки, во вторник, 4 августа, в официальном Instagram-аккаунте королевской семьи появилось фото в честь дня рождения Меган Маркл: «С пожеланиями счастливого дня рождения герцогине Сассекской. Королева и герцогиня сфотографированы во время совместного визита в Честер в 2018 году».
Лаконичное поздравление опубликовали герцог и герцогиня Кембриджские: «Счастливого дня рождения герцогине Сассекской сегодня».
«Герцогиня?», «Я думал, они порвали все связи», «Титулы герцога и герцогини были подарены королевой на свадьбу, они их будут носить пожизненно», «Какой приятный жест, мы надеемся, вы будете поддерживать их более публично», «С днем рождения эту замечательную женщину. Я верю, что у нее огромное сердце», «Надеюсь, у Меган очень милый день рождения в кругу семьи», «С днем рождения герцогиню», — пишут поклонники королевской семьи со всего мира.
Напомним, о помолвке наследника британского престола принца Гарри и канадской актрисы Меган Маркл стало известно в ноябре 2017 года. Через полгода весь мир следил за церемонией бракосочетания будущих герцогов Сассекских, которая прошла в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. 6 мая 2019 года у супругов родился сын Арчи.
Фото: Global Look Press
Видео: YouTube/The Royal Family Channel
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