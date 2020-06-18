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Екатерина Климова сделала модную стрижку 4-летней дочери от Гелы Месхи — милое видео

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Екатерина Климова

Фото: Starface

Забавным роликом со счастливой Беллой актриса поделилась в сториз Instagram.

Екатерина Климова подстригла младшую 4-летнюю дочь Изабеллу. В социальной сети актриса и многодетная мать опубликовала забавное видео с малышкой, которая с нетерпением ждет изменения прически.

Длинные хвостики ушли в прошлое и в кадре появилась щекастая Белла со стильным каре. Кто сделал девочке прическу — мама или мастер, непонятно. Но Девочка осталась очень довольной.

У 42-летней Екатерины Климовой четверо детей: 18-летняя Елизавета от первого брака с Ильей Хорошиловым (сейчас он женат на ее подруге Елене Бирюковой), 14-летний Матвей и 12-летний Корней от брака с Игорем Петренко и 4-летняя Изабелла от Гелы Месхи.

Развод Екатерины и Гелы состоялся летом 2019 года. Месхи долго отрицал слухи, что его брак рушится. Не комментировали они позже и состоявшийся развод. Но несколько месяцев спустя после него в интервью Екатерина призналась, что у нее просто не оставалось времени на мужа, так все силы она отдавала работе и детям.

Фото и видео: Instagram Екатерины Климовой, Starface

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