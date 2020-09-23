«Королева незапланированного хайпа»: Пересильд вышла на связь после слухов о романе с Абрамовичем

Отметим, что недавно Юлия Пересильд вернулась с фестиваля «Кинотавр», завершившегося в Сочи. Там она представляла фильм Анны Меликян «Трое», в котором сыграла одну из главных ролей. «Вчера прилетела с @kinotavr_31, в самолете потеряв паспорт!! Потом бегом тесты на ковид — но Слава Богу, все норм!!!! Потом с трепетом открывала свой театральный сезон дорогим сердцу спектаклем «Грозагроза»! Спектакль был прекрасный, соскучилась по любимым зрителям! И их дыханию!! Потом куча подарков на День Рождения на вахте театра @theatreofnations от друзей!!! Потом... все не без приключений, конечно. Сасибо, Юлек Хлынина и Димка Журавлев, за наши ночные путешествия сегодня по Москве. Вернувшись часа в 2-3 ночи домой, без паспорта, со сломанным пальцем. подумала, что бывает и хуже, и счастливая погрузилась в сон», — заявила актриса, которой 5 сентября исполнилось 36 лет.

Напомним, что на днях уже не в первый раз появились слухи о романе Юлии Пересильд с миллиардером Романом Абрамовичем. Сообщалось, что якобы охрана бизнесмена везде сопровождала актрису во время фестиваля «Кинотавр», а ранее их видели на спектакле в Большом театре и светских вечерах.