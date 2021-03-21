Константин Ивлев высказался о разнице в возрасте с молодой супругой

За отношениями пары следят миллионы пользователей Сети. Многие часто пишут звездной паре о том, что у них слишком большая разница в возрасте. Популярный шеф-повар решил ответить на эти высказывания. «Вот если бы мне было 60, а ей 28, то это была бы проблема. У нас были бы, наверное, слишком разные интересы. Если бы ей было 18, а мне 47, тоже было бы не очень комфортно со вчерашней школьницей жить. А у нас с Лерой разница правильная, нормальная, я считаю. Как нам объясняли в школе, женщины взрослеют и умнеют быстрее мужиков, поэтому 28 лет для девушки — достаточно зрелый возраст, когда она уже всё понимает», — отметил телеведущий.