Богомолов романтично поздравил Собчак с днем рождения: «В твоей нежности нет лжи»
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Константин Богомолов в своем личном блоге опубликовал пост, посвященный дню рождения его супруги, Ксении Собчак. Сегодня телеведущая отмечает день рождения – 40 лет.
Режиссер подобрал идеальные слова, которые характеризуют Ксению:
«В твоем смирении не бывает покорности, но в твоей силе столько слабости. Поэтому в твоей нежности нет лжи. С твоим днем», – написал он.
В комментариях его поддержали поклонники и коллеги, которые заявили, что это лучшее, что можно было сказать о ней.
Вокруг отношений Константина и Ксении сразу ходило много всевозможных слухов, начиная от конфликта с бывшим супругом телеведущей Максимом Виторганом и заканчивая эпатажной свадьбой. Это мероприятие вызвало негодование у многих – в праздничный день молодожены катались на катафалке.
Позже Богомолова и Собчак заподозрили в разрыве – в какой-то момент пара перестала появляться вместе на мероприятиях. Однако известия о разрыве за этими слухами не последовало – напротив, супруги поддерживали друг друга в сложных ситуациях.
Фото: Instagram