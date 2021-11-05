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Богомолов романтично поздравил Собчак с днем рождения: «В твоей нежности нет лжи»

Ксения Собчак отмечает юбилей – сегодня телеведущей исполнилось 40 лет. Одним из первых ее поздравил муж – режиссер Константин Богомолов, который нашел для супруги теплые слова.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Собчак и Константин Богомолов

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Константин Богомолов в своем личном блоге опубликовал пост, посвященный дню рождения его супруги, Ксении Собчак. Сегодня телеведущая отмечает день рождения – 40 лет.

Режиссер подобрал идеальные слова, которые характеризуют Ксению:

«В твоем смирении не бывает покорности, но в твоей силе столько слабости. Поэтому в твоей нежности нет лжи. С твоим днем», – написал он.

В комментариях его поддержали поклонники и коллеги, которые заявили, что это лучшее, что можно было сказать о ней.

Вокруг отношений Константина и Ксении сразу ходило много всевозможных слухов, начиная от конфликта с бывшим супругом телеведущей Максимом Виторганом и заканчивая эпатажной свадьбой. Это мероприятие вызвало негодование у многих – в праздничный день молодожены катались на катафалке.

Позже Богомолова и Собчак заподозрили в разрыве – в какой-то момент пара перестала появляться вместе на мероприятиях. Однако известия о разрыве за этими слухами не последовало – напротив, супруги поддерживали друг друга в сложных ситуациях.

Фото: Instagram