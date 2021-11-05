Богомолов романтично поздравил Собчак с днем рождения: «В твоей нежности нет лжи»

Вокруг отношений Константина и Ксении сразу ходило много всевозможных слухов, начиная от конфликта с бывшим супругом телеведущей Максимом Виторганом и заканчивая эпатажной свадьбой. Это мероприятие вызвало негодование у многих – в праздничный день молодожены катались на катафалке.

Позже Богомолова и Собчак заподозрили в разрыве – в какой-то момент пара перестала появляться вместе на мероприятиях. Однако известия о разрыве за этими слухами не последовало – напротив, супруги поддерживали друг друга в сложных ситуациях.