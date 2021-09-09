Собчак и Богомолов вместе вышли в свет после слухов о разногласиях в отношениях
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
На дорожке собралось много ярких звезд – Алла Пугачева со своим супругом Максимом Галкиным, Константин Эрнст и его супруга Софья, Паулина Андреева и Федор Бондарчук, и, конечно, Константин Богомолов и Ксения Собчак.
Ксения для выхода выбрала эффектный наряд с принтом елочка и ассиметричной юбкой. Талию Собчак подчеркнула при помощи черного пояса, к образу она добавила большой клатч, и обула казаки.
Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru
Богомолов выбрал более лаконичный и сдержанный образ, и появился в сером костюме, который сочетает с неформальными белыми кедами.
Настоящей звездой премьеры стала вечно молодая Алла Пугачева – певица вышла в свет в дерзком костюме в мужском стиле, с копной светлых волос и в сопровождении молодого супруга.
Ранее Ксения рассказала в беседе с актрисой Ириной Безруковой о том, что ей в жизни, несмотря на обеспеченных родителей и успех, приходилось переживать не самые лучшие времена.
«Конечно, но это были времена безденежья относительно моих привычных стандартов. Какие-то базовые деньги на еду у меня были всегда. То есть ситуации, когда мне нечего есть, у меня не было. Но было время, когда я не могла позволить себе что-то купить и ездила на общественном транспорте», - признавалась телеведущая.
Фото: Global Look press, Светлана Наконечная/Passion.ru