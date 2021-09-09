Собчак и Богомолов вместе вышли в свет после слухов о разногласиях в отношениях

Настоящей звездой премьеры стала вечно молодая Алла Пугачева – певица вышла в свет в дерзком костюме в мужском стиле, с копной светлых волос и в сопровождении молодого супруга.

Ранее Ксения рассказала в беседе с актрисой Ириной Безруковой о том, что ей в жизни, несмотря на обеспеченных родителей и успех, приходилось переживать не самые лучшие времена.

«Конечно, но это были времена безденежья относительно моих привычных стандартов. Какие-то базовые деньги на еду у меня были всегда. То есть ситуации, когда мне нечего есть, у меня не было. Но было время, когда я не могла позволить себе что-то купить и ездила на общественном транспорте», - признавалась телеведущая.