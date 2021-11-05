Сбегала из дома, в последний момент отменила свадьбу: 10 интересных фактов о Ксении Собчак
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Фото: @xenia_sobchak
Кажется, что о жизни Собчак мы давно уже все знаем. Ни для кого не секрет, что она дочь известного политика и первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Ее участие в шоу «Блондинка в шоколаде» и «Дом-2» уже который год обсуждают критики. Не менее интересна и личная жизни Ксении. Но так ли хорошо мы осведомлены о ее ранних годах жизни, о ее детских мечтах и желаниях, об ухажерах, которые претендовали на роль ее мужа? Об этих и других фактах рассказываем в нашем новом материале.
Фото: Sergio Kurhajec / Global Look Press
1. Не единственная дочь
Ксения родилась 5 ноября 1981 года в обеспеченной и известной семье Санкт-Петербурга. Анатолий Собчак, ее отец, был политиком и первым мэром города. Людмила Нарусова, ее мама, была сенатором. У Анатолия Александровича и Людмилы Борисовны, которые поженились в 1980 году, была только одна дочь.
Однако у Ксении есть еще старшая сестра, которая родилась в первом браке ее отца с Нонной Гадзюк. Известно, что Мария Собчак родилась в 1965 году и стала юристом. Через два года после появления на свет Ксении у нее родился сын Глеб, который тоже стал юристом. Оказывается, сестры не общаются, и Ксения очень сожалеет, что у них не сложились теплые и дружеские отношения.
«Наши семьи никогда не общались, в основном, это было связано с позицией моей мамы, а может, и мамы Маши. Когда есть такое напряжение, и с детства тебя так воспитывают, то до определенного момента не возникает вопросов. Но сейчас мне бы очень хотелось с ней поговорить, узнать какую-то другую строну», — рассказала Собчак в беседе с Агатой Муцениеце в шоу «Честный развод».
Она также добавила, что никогда не станет препятствовать общению сына Платона с детьми Максима Виторгана от предыдущих отношений.
Фото: @xenia_sobchak
«Не моя вина, что мама заняла такую позицию и не очень хотела, чтобы мы с Машей общались. Я понимаю, что она папу безумно любила и ревновала. Но она меня настраивала против Маши, говорила вот сейчас Маша придет, и папа будет время с ней проводить, а не с тобой. Поэтому для меня старшая сестра была образом человека, который заберет папу. Мне жаль, что так произошло», — добавила Ксения.
Фото: Victor Boiko / Global Look Press
2. Носила вымышленную фамилию
Когда Ксения пошла в школу, то впервые столкнулась с повышенным вниманием к своей персоне. Все учителя и ученики знали, чья она дочь, и постоянно следили за ее жизнью, успеваемостью и даже поражениями. Родителям пришлось перевести девочку в другую школу, причем под вымышленной фамилией Парусова.
Интересно, что взять фамилию матери Ксения тоже не могла, потому что Людмилу Борисовну в городе все тоже очень хорошо знали. По воспоминаниям звезды, она все равно испытывала сильный стресс, потому что учителя все равно знали о ее происхождении и заставляли учиться хорошо, не желая ставить дочери чиновника плохие оценки.
Фото: Roman Denisov / Global Look Press
3. Убегала из дома
Девочке, находящейся под пристальным вниманием, всегда хотелось свободы. Порой она разрабатывала планы, чтобы сбежать от охраны, которая была к ней приставлена. За безопасность дочери мэра Санкт-Петербурга тогда отвечал Виктор Золотов.
«Ты хочешь погулять с мальчиками, где-то поиграть в бутылочку в подворотне, а тебе мешают эти взрослые дяди. Чтобы сбежать, нужно придумать схему. Мы живем на четвертом этаже. Сережа Боярский, сын небезызвестного Михаила Боярского, живет на первом. У Сережи есть компьютер, у меня компьютера нет. Я говорю маме: «Мама, мне надо сделать математику. Очень сложно. Можно я пойду к Сереже позаниматься на компьютере? Он мне разрешил». Она говорит: «Доченька, ну конечно. Раз надо заниматься, иди». Спускаешься на первый этаж, с собой надо взять какую-то сумочку, чтобы переодеться. Заходишь, договариваешься с Сережей Боярским, он ключевой человек в этой истории. Заходишь к нему домой, быстро переодеваешься и уже из окна первого этажа, потому что в самом подъезде сидит охрана, потому что здесь живет мэр города, убегаешь. Гуляешь, потом возвращаешься, одеваешься в домашнее. Занимался математикой четыре часа, почти решил теорему Форда», — рассказывала Ксения о своих проделках в шоу «Вечерний Ургант».
4. Творческая личность
В детские годы Собчак занималась живописью в кружке при Эрмитаже и ходила в балетную школу при Мариинском театре. Правда, о карьере художника или балерины она тогда не мечтала. Анатолий Александрович желал, чтобы дочь пошла по его стопам и стала юристом.
Однако своенравная Ксения выбрала другую специальность и поступила на факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, а магистратуру окончила по направлению «политология». Хотя в начале своего пути Собчак предпочла заниматься не политической деятельностью, а строить карьеру в шоу-бизнесе.
Фото: Anatoly Lomohov / Global Look Press
5. Мама против
После смерти отца Ксения переехала в Москву и сама пыталась устроить свою жизнь, без помощи матери или влиятельных друзей ее родителей. Именно тогда девушку пригласили сниматься в скандальном реалити-шоу «Дом-2», где она была ведущей, а позже и в проекте «Блондинка в законе».
Спустя восемь лет Ксения покинула известную телестройку, но общество всегда напоминало ей о прошлом. Особенно о нем заговорили, когда в 2018 году она баллотировалась на пост президента страны. Тогда в одном из отечественных ток-шоу Людмила Борисовна призналась, что не была в восторге от того, чем занималась ее дочь в начале своего пути.
«Не то, что стыдно. Мне не вполне нравилось то, что она делает. Это — программы «Блондинка в шоколаде» и «Дом-2». Но я понимала, что я не могу ее обеспечить так, как обеспечивает ее эта работа. Что эта работа, эта роль, эта функция. Понимаете, если бы она начала свою карьеру с роли Надежды Константиновны Крупской, которая едет за женихом в Шушинское, у нее, наверное, судьба бы сложилась иначе. И не было бы этого шпыняния. Но это – роль, она играла роль. По контракту она должна в этой функции быть не только на экране, но и в жизни. И она ее выполняла», — объяснила Нарусова.
Фото: @xenia_sobchak
6. Самая неграмотная звезда, по мнению Канделаки
Ксения Анатольевна считает себя очень эрудированным и образованным человеком. Ни у кого не возникает сомнений, что так оно и есть, ведь она окончила престижную школу, знает три иностранных языка и грамотно говорит.
Однако ее коллега, телеведущая Тина Канделаки, в 2012 году составили список самых безграмотных звезд, в который попала и Собчак. Все удивятся, когда узнают, что Ксения Анатольевна даже возглавила его.
«И личное отношение тут вовсе ни при чем. У Ксении большие проблемы с пунктуацией и написанием имен собственных. Хотя с пунктуацией все-таки проблем больше: запятых в звездных твитах не было замечено в принципе», — заявила тогда Тина Канделаки.
7. Гордится своими недостатками
Ксения не скрывает, что ей часто указывали на то, что она совсем не красива. Как и многие представительницы прекрасного пола, она сначала переживала из-за этого, но потом поняла, что внешняя красота в жизни не так важна, как внутренняя, и ум.
«Выставила себя без макияжа и понеслось... Чтобы поток был неиссякаем, признаюсь: я себя люблю такой, не прячу лица, не устраиваю истерик из-за неудачных фото подругам. Да, внешность никогда не помогала, но и не мешала мне добиваться своего, да и с мужским вниманием проблем никогда не было, скорее, наоборот. Ведь сексуальная привлекательность — это про энергию, а не размер губ», — однажды написала в своем микроблоге звезда.
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
8. Сбежавшая невеста
А ведь недостатка в мужском внимании Ксения на самом деле никогда не имела. Она рассказывала, что впервые сильно влюбилась в 17 лет и ради избранника даже ушла из дома, чтобы жить с ним.
Одним из самых обсуждаемых романов теледивы был с миллиардером Александром Шустеровичем, за которого в середине нулевых она собиралась выйти замуж. Приготовления к свадьбе практически завершились: гости были приглашены, подвенечное платье сшил Валентин Юдашкин, даже дворец был готов к празднованию. Однако в самый последний момент Ксения отменила торжество, а о причинах своего решения рассказала позже.
«Я сбежала с собственной свадьбы. У меня была высокооплачиваемая работа, но она мне совсем не нужна, потому что есть миллиардер, который зовет меня замуж. «Зачем тебе эти съемки весь август, когда у тебя есть дом в Сен-Тропе. Пожалуйста, вот тебе деньги в три раза больше». И вдруг я поняла, что именно съемки мне нужны. Это же история о том, как мы все постигаем в жизни. Первые три года — поездки в Сен-Тропе, машина, красивая жизнь, самолет, а потом ты понимаешь, что это одно и то же», — объяснила Собчак.
Фото: Anatoly Lomohov / Global Look Press
9. «Не надо мне вот этого счастья»
Именно так говорила телеведущая, когда у нее спрашивали о личной жизни и детях. Ксения до определенного момента была убежденной чайлдфри. Она говорила, что не хочет быть мамой, менять подгузники, вставать по ночам, не высыпаться и все время проводить с ребенком.
Все помнят скандал Собчак с соседями и управляющим дома, в котором она жила. Дело в том, что соседские дети часто шумели и нарушали покой звезды. Желая решить проблему, она позвонила управдому и высказала свое недовольство.
«Так вот я вас предупреждаю, никаких детских часов в этом доме не будет, мы не в детском саду живем! Сегодня, в час дня, я вам продемонстрирую, что такое рейверские вечеринки. У вас не будет тихого часа в любом случае. Вы должны просто уяснить и смириться с этой мыслью: если из-за этих мелких гаденышей вы будете продолжать устраивать какие-то детские часы, я буду устраивать дискотеки. Ровно в это время», — заявила тогда Собчак.
Женщина попыталась успокоить разозлившуюся звездную жительницу дома и отменила, что та сама когда-то станет матерью. Эти слова еще больше вывели из себя Ксению. «У меня детей не будет! Не будет у меня детей! И не надо мне вот этого счастья», — ответила тогда теледива.
10. Перемены в личной жизни
Впрочем, свое решение Собчак все-таки изменила, когда вышла замуж за актера Максима Виторгана. В ноябре 2016 года у пары родился сын Платон, в котором звездная мама души не чает.
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
«Я вообще изменилась, и да — полюбила детей. Правда, пока только мальчиков, и строго определенного возраста. Я стала заглядывать в коляски, спрашивать: "Кто это у нас? Сколько лет?". А я ведь всегда ненавидела тех, кто так делает. И до сих пор ненавижу», — призналась Ксения в интервью журналу Glamour.
Многие были уверены, что она нашла свое счастье, и считали пару Собчак и Виторгана одной из самых крепких. Однако в 2018 году Ксения все чаще стала появляться в компании режиссера Константина Богомолова, с котором познакомилась еще в 2014 году на премии «Сноб». Несмотря на частые выходы в свет с режиссером, телеведущая отказывалась комментировать слухи о романе и все еще продолжала быть женой актера.
Позже появились новости о драке Виторгана и Богомолова, хотя многие были уверены, что это была отличная постановка для привлечения внимания. Как бы там ни было, но все больше Собчак интересовалась театром и кино, а весной 2019 года сообщила, что уже давно не живет с мужем.
Фото: @xenia_sobchak
Как только Ксения получила развод, Константин сделал ей предложение. Свадьба состоялась 13 сентября 2019 года, причем в пятницу. В загс влюбленные приехали на катафалке, намекая, что только смерть сможет их разлучить. Эта свадьба стала одной из самых обсуждаемых: мало того, что торжество посетили многие представители столичного бомонда, так в конце вечера невеста показала страстный танец для гостей и новоиспеченного мужа.
«Любовь — единственное чувство, которое ты не в силах контролировать. У меня был период, когда я честно старалась. Но как только ты запрещаешь себе о чем-нибудь думать, собираешь волю в кулак, становится еще хуже. Потому что ты начинаешь думать об этом максимально. Это был сложный период, который мы по-разному переживали», — говорила о своих чувствах Ксения.
Фото: Sergio Kurhajec / Global Look Press, Victor Boiko / Global Look Press, Roman Denisov / Global Look Press, Anatoly Lomohov / Global Look Press, Komsomolskaya Pravda / Global Look Press, Komsomolskaya Pravda / Global Look Press, @xenia_sobchak