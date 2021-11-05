Сбегала из дома, в последний момент отменила свадьбу: 10 интересных фактов о Ксении Собчак

Однако у Ксении есть еще старшая сестра, которая родилась в первом браке ее отца с Нонной Гадзюк. Известно, что Мария Собчак родилась в 1965 году и стала юристом. Через два года после появления на свет Ксении у нее родился сын Глеб, который тоже стал юристом. Оказывается, сестры не общаются, и Ксения очень сожалеет, что у них не сложились теплые и дружеские отношения.

«Наши семьи никогда не общались, в основном, это было связано с позицией моей мамы, а может, и мамы Маши. Когда есть такое напряжение, и с детства тебя так воспитывают, то до определенного момента не возникает вопросов. Но сейчас мне бы очень хотелось с ней поговорить, узнать какую-то другую строну», — рассказала Собчак в беседе с Агатой Муцениеце в шоу «Честный развод».

Она также добавила, что никогда не станет препятствовать общению сына Платона с детьми Максима Виторгана от предыдущих отношений.