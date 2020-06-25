Вера Брежнева заинтриговала Сеть фото в облегающей юбке с дерзким разрезом

Поклонники не жалели комплиментов в адрес звезды. «Какая красивая!», «Вера волшебная!», «Красавица неземная», «Отлично выглядите», «Клеопатра!», «Замечательное сочетание черного и белого, и изящных форм» — пишут в комментариях. О других стильных образах и событиях из жизни артистки — на Passion.ru.

Фото: Instagram Веры Брежневой

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