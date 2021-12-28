Конфликт разрешен: вдовец Легкоступовой отказался от своей доли ее наследства
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Вокруг наследства Валентины Легкоступовой после ее смерти разразился скандал, к которому подключились не только родственники погибшей, но ее бывший супруг, также решивший претендовать на долю. Однако самый серьезный конфликт происходил между вдовцом певицы и ее самыми близкими родственниками — мамой и детьми.
Много обвинений сыпалось в адрес Фирсова. Однажды он сменил замки в квартире покойной, куда не могли попасть ни ее мама, ни дети, что в очередной раз вызвало громкий скандал. Семья и общество были уверены в том, что ради того, чтобы завладеть имуществом, мужчина готов на все.
И вот теперь наконец яхтсмен принял решение исправить ситуацию — он отказывается от своей доли наследства. «30 декабря жене моей Валентине Легоступовой могло бы исполниться 55 лет, и в связи с этим я хочу сделать заявление. Я думаю, ей было бы очень приятно слышать это. Я хочу передать доли своего наследства ее детям Матвею и Аннетте и Галине Ивановне Легкоступовой — ее маме», — заявил Юрий, выложив видеоролик в социальную сеть.
Певица Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года. Как позже сообщили врачи, смерть была вызвана полиорганной недостаточностью, которая, в свою очередь, возникла из-за злоупотребления спиртными напитками.
Фото: Instagram, Global Look press