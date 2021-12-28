Конфликт разрешен: вдовец Легкоступовой отказался от своей доли ее наследства

Вокруг наследства Валентины Легкоступовой после ее смерти разразился скандал, к которому подключились не только родственники погибшей, но ее бывший супруг, также решивший претендовать на долю. Однако самый серьезный конфликт происходил между вдовцом певицы и ее самыми близкими родственниками — мамой и детьми.

Много обвинений сыпалось в адрес Фирсова. Однажды он сменил замки в квартире покойной, куда не могли попасть ни ее мама, ни дети, что в очередной раз вызвало громкий скандал. Семья и общество были уверены в том, что ради того, чтобы завладеть имуществом, мужчина готов на все.