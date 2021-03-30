Названа истинная причина смерти Валентины Легкоступовой
Фото: Global Look Press
Экспертизу о причинах гибели певицы проводили главный судмедэксперт Москвы и глава исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. Они подписали результаты исследования о причинах гибели звезды.
Специалисты пришли к выводу, что исполнительница хита «Ягода-малина» имела хронические заболевания и травму головы.
Из-за этого появилась полиорганная недостаточность. Как пишет «Коммерсант», хронические заболевания певицы, по мнению экспертов, развивались на фоне многолетнего злоупотребления алкоголем. Признаков насилия в отношении погибшей они не нашли. Кроме того, экспертиза исключила ошибочные действия врачей.
Напомним, Легкоступова умерла 14 августа 2020 года. За несколько дней до ее смерти в СМИ появилась информация, что певицу вместе с супругом Юрием Фирсовым поместили в наркологическую клинику. После того, как пара долгое время не выходила на связь с родственниками, 7 августа их нашли в московской квартире в состоянии опьянения. На теле госпитализированной артистки были многочисленные травмы и синяки. Родственники звезды обвинили в ее смерти Фирсова.
Фото: Instagram/@legkostupovavalentina, Global Look Press
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