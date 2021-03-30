Названа истинная причина смерти Валентины Легкоступовой

Экспертизу о причинах гибели певицы проводили главный судмедэксперт Москвы и глава исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. Они подписали результаты исследования о причинах гибели звезды.

Специалисты пришли к выводу, что исполнительница хита «Ягода-малина» имела хронические заболевания и травму головы.