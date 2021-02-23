Вдовец Валентины Легкоступовой захватил ее квартиру и сменил замки

Напомним, что Алексей Григорьев, второй муж певицы и отец ее сына Матвея, решил претендовать на ее наследство. Об этом заявил адвокат Сергей Жорин. Сейчас основным наследниками являются вдовец певицы Юрий Фирсов и ее дочь Анетта.

Отсудить Григорьев хочет часть имущества, которое должно было отойти к нему после развода.

«Он подал иск в суд о разделе совместно нажитого в браке с Валентиной Легкоступовой имущества. По закону это возможно, так как не истек срок давности, установленный на три года после развода», — рассказал адвокат Анетты Сергей Жорин в беседе со «СтарХитом».

Для Григорьева развод с женой и ее уход к Фирсову стал большим ударом — настолько, что он поругался даже с сыном, который взял в итоге фамилию своей матери.

Однако и у Фирсова не сложились отношения с детьми жены, которые считали, что именно он стал причиной ее смерти, — Юрий якобы спаивал жену, после чего она получила смертельную травму в нетрезвом виде. Валентина Легкоступова погибла в августе прошлого года.

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