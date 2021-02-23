Вдовец Валентины Легкоступовой захватил ее квартиру и сменил замки
Фото: @legkostupovavalentina / Instagram
Адвокат Сергей Жорин в разговоре с изданием StarHit, заявил, что вдовец Валентины Легкоступовой не собирается покидать жилплощадь артистки. Как отметил юрист, последний муж певицы готов на все, лишь бы завладеть ее недвижимостью. «Удивительно, что Юрий Фирсов всех обвиняет в непорядочности — детей Валентины Легкоступовой, ее маму, а теперь уже чуть ли не Следственный комитет. При этом, прожив в браке с покойной супругой всего сорок дней, он первый прибежал к нотариусу для получения свидетельства о вступлении в наследство, и через час после получения свидетельства уже вскрыл замки в квартире покойной жены, поставил новые свои замки и заявил, что он будет там жить». По словам Сергея, 57-летнему яхтсмену больше некуда пойти, поэтому он и «вцепился» в квартиру Валентины Валерьевны: «Поставив там свои замки, Фирсов заявил, что ему негде жить, и он чуть ли не бомж».
Фото: @legkostupovavalentina / Instagram
Напомним, что Алексей Григорьев, второй муж певицы и отец ее сына Матвея, решил претендовать на ее наследство. Об этом заявил адвокат Сергей Жорин. Сейчас основным наследниками являются вдовец певицы Юрий Фирсов и ее дочь Анетта.
Отсудить Григорьев хочет часть имущества, которое должно было отойти к нему после развода.
«Он подал иск в суд о разделе совместно нажитого в браке с Валентиной Легкоступовой имущества. По закону это возможно, так как не истек срок давности, установленный на три года после развода», — рассказал адвокат Анетты Сергей Жорин в беседе со «СтарХитом».
Для Григорьева развод с женой и ее уход к Фирсову стал большим ударом — настолько, что он поругался даже с сыном, который взял в итоге фамилию своей матери.
Однако и у Фирсова не сложились отношения с детьми жены, которые считали, что именно он стал причиной ее смерти, — Юрий якобы спаивал жену, после чего она получила смертельную травму в нетрезвом виде. Валентина Легкоступова погибла в августе прошлого года.
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Фото: Instagram
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