Композитор Юрий Лоза пожаловался на финансовые трудности
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
После того как Инна Маликова стала пенсионеркой в 44 года и получила свои заслуженные 17 тысяч рублей ежемесячных выплат от государства, звезды, похоже, решили посчитать свои доходы.
Так, известный композитор сообщил, что денег, которые он получает от государства, не хватает даже на содержание загородного дома, а ведь у него есть еще квартира.
«Если бы я затеял клип снимать, то, чтобы снять его на пенсию, нужно копить лет восемь-десять», — посетовал Юрий Лоза в беседе с PopCornNews.
Ранее 67-летний музыкант уже жаловался на ухудшение своего материального положения. Во всем он обвинил пандемию коронавируса и отсутствие концертов. По его словам, его доходы упали в два-три раза по сравнению с «доковидной эпохой».
Напомним, что ранее Инна Маликова смогла отсудить у пенсионного фонда досрочные выплаты по выходу на пенсию. В этом материале мы разбирали, как у артистки это получилось.
Разговоры и обсуждения вокруг этой ситуации не утихают до сих пор. Подробнее о реакции общественности, а также о мнении отца Маликовой вы можете прочитать в нашем материале.
Фото: GlobalLookPress