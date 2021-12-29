Композитор Юрий Лоза пожаловался на финансовые трудности

После того как Инна Маликова стала пенсионеркой в 44 года и получила свои заслуженные 17 тысяч рублей ежемесячных выплат от государства, звезды, похоже, решили посчитать свои доходы.

Так, известный композитор сообщил, что денег, которые он получает от государства, не хватает даже на содержание загородного дома, а ведь у него есть еще квартира.

«Если бы я затеял клип снимать, то, чтобы снять его на пенсию, нужно копить лет восемь-десять», — посетовал Юрий Лоза в беседе с PopCornNews.