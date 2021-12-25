44-летняя Инна Маликова отсудила досрочную пенсию — Андрей Губин возмущен

По законодательству артисты имеют право получать дополнительные выплаты после определенного рабочего стажа. Для вокалисток и танцовщиц он составляет 20 лет, а, например, для артистов балета и гимнастов —15.

Инна Маликова подтвердила Басманному суду Москвы свой многолетний опыт работы, и ее иск был удовлетворен. Но далеко не всем понравилось само решение артистки требовать деньги от государства.

Как считает 47-летний исполнитель хита «Девушки как звезды» Андрей Губин семья Маликовых очень популярна и имеет достаточный доход для того, что бы обеспечить себе безбедную жизнь. Артист уверен, что Маликова еще долго не покинет экраны телевизоров, но будет получать еще дополнительные деньги.

«Нормальному человеку выходить на пенсию раньше срока — неудобно перед обществом. Семья Маликовых в музыкальной среде очень известна и достаточно обеспеченная, поэтому зачем, нужна ли ей была эта пенсия, неизвестно. Я надеюсь, что я никогда не буду сидеть на шее у государства, и всегда смогу свое существование оправдать каким-то количеством песен, которые я буду писать», — прокомментировал артист на радио «Говорит Москва».

Артист загадал певице здоровья и «побольше желания что-то делать, а не просто уходить на пенсию».