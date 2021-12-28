Отец Инны Маликовой озвучил размер ее пенсии — и она меньше, чем все думают

На днях стало известно о том, что Инна Маликова отсудила себе досрочную пенсию, несмотря на свой еще совсем не пенсионный возраст. Дело оказалось в том, что артистка уже имеет необходимый 20-летний стаж работы вокалисткой, который и позволил ей добиться досрочного выхода на пенсию. Это решение принесет ей лишь дополнительные выплаты, со сцены Маликова уходить пока не планирует.

Разговоры вокруг Инны не утихают до сих пор. Многие осудили ее за поступок. «Моя мама в морском порту работала тальманом, бишофит вдыхала и прочее, все что возили на грузовых судах, пропадала в ночные смены и получила пенсию в 11 тысяч. Умерла в 63 года от рака. А Инна Маликова ничего не сделала и получила 50 тысяч», — возмущенно написала одна из пользовательниц Сети.

Однако те самые 50 тысяч, о которых все пишут, оказались лишь ложными предположениями. Певица будет получать гораздо меньшую сумму. «У меня пенсия по старости около 17 тысяч рублей! Нет никаких десятков тысяч, как привыкли все думать. А я всю жизнь на сцене. И у Инны такие же выплаты примерно будут», — комментирует слухи Юрий Маликов во время разговора с порталом Woman.ru.

Также одним из критиков в адрес солистки группы «Новые самоцветы» выступил певец Андрей Губин. Он посчитал данный поступок Маликовой непозволительным, ведь она из очень обеспеченной семьи.