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Коллекция шарфов и роскошная люстра: Ягудин показал, как выглядит квартира Тарасовой

Коллеги по «Ледниковому периоду» поддерживают теплые дружеские отношения и за пределами съемочной площадки и даже наведываются друг к другу в гости. Одним из таких визитов фигурист поделился в своем аккаунте в Instagram.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Татьяна Тарасова и Алексей Ягудин на съемках шоу «Ледниковый период»

Фото: Lev Ilyin/Global Look Press

Алексей Ягудин зашел в гости к Татьяне Тарасовой и провел небольшую экскурсию по ее квартире. Первым делом фигурист отметил разнообразную коллекцию шарфов ярких оттенков тренера, ведь это один ее из любимых предметов гардероба — она часто появляется в них на различных мероприятиях. Также Ягудин заснял всю прихожую целиком. На стенах и комоде в которой можно отметить невероятное количество архивных фотографий в рамках.

Следом спортсмен показал комнату, в которой он со своей спутницей обратил внимание на роскошную люстру. Дизайн комнаты выполнен в сдержанных цветах, а наиболее всего в ней преобладает коричневый в разных оттенках.

Вероятно, что Ягудин решил навестить коллегу после ее выписки из больницы, которая произошла 22 декабря. 17 декабря состояние здоровья тренера ухудшилось, после чего она была отправлена в больницу для прохождения дальнейшего лечения. Причиной тому стали боли в груди и повышенное давление. Однако теперь же Тарасовой стало намного лучше и она с недавних пор находится дома.

Фото: Instagram, Global Look press

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