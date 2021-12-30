Коллекция шарфов и роскошная люстра: Ягудин показал, как выглядит квартира Тарасовой

Алексей Ягудин зашел в гости к Татьяне Тарасовой и провел небольшую экскурсию по ее квартире. Первым делом фигурист отметил разнообразную коллекцию шарфов ярких оттенков тренера, ведь это один ее из любимых предметов гардероба — она часто появляется в них на различных мероприятиях. Также Ягудин заснял всю прихожую целиком. На стенах и комоде в которой можно отметить невероятное количество архивных фотографий в рамках.

Следом спортсмен показал комнату, в которой он со своей спутницей обратил внимание на роскошную люстру. Дизайн комнаты выполнен в сдержанных цветах, а наиболее всего в ней преобладает коричневый в разных оттенках.