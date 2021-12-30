Коллекция шарфов и роскошная люстра: Ягудин показал, как выглядит квартира Тарасовой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
Алексей Ягудин зашел в гости к Татьяне Тарасовой и провел небольшую экскурсию по ее квартире. Первым делом фигурист отметил разнообразную коллекцию шарфов ярких оттенков тренера, ведь это один ее из любимых предметов гардероба — она часто появляется в них на различных мероприятиях. Также Ягудин заснял всю прихожую целиком. На стенах и комоде в которой можно отметить невероятное количество архивных фотографий в рамках.
Следом спортсмен показал комнату, в которой он со своей спутницей обратил внимание на роскошную люстру. Дизайн комнаты выполнен в сдержанных цветах, а наиболее всего в ней преобладает коричневый в разных оттенках.
Вероятно, что Ягудин решил навестить коллегу после ее выписки из больницы, которая произошла 22 декабря. 17 декабря состояние здоровья тренера ухудшилось, после чего она была отправлена в больницу для прохождения дальнейшего лечения. Причиной тому стали боли в груди и повышенное давление. Однако теперь же Тарасовой стало намного лучше и она с недавних пор находится дома.
Фото: Instagram, Global Look press