«Еще жива»: Татьяна Тарасова прокомментировала выписку из больницы

Про свое состояние сейчас 74-летняя Тарасова говорит так: «Все еще нормально, жива». Также тренер поблагодарила поклонников и звезд за поддержку.

Пожелания здоровья и слова поддержки известному тренеру выразили олимпийский чемпион Алексей Ягудин, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и другие.

За месяц до госпитализации, в ноябре, Тарасова В должна была лететь в Сочи, чтобы комментировать этап Гран-при по фигурному катанию, но отменила и ту поездку из-за проблем со здоровьем.