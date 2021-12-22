«Еще жива»: Татьяна Тарасова прокомментировала выписку из больницы
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Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
Про свое состояние сейчас 74-летняя Тарасова говорит так: «Все еще нормально, жива». Также тренер поблагодарила поклонников и звезд за поддержку.
Пожелания здоровья и слова поддержки известному тренеру выразили олимпийский чемпион Алексей Ягудин, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и другие.
За месяц до госпитализации, в ноябре, Тарасова В должна была лететь в Сочи, чтобы комментировать этап Гран-при по фигурному катанию, но отменила и ту поездку из-за проблем со здоровьем.
Напомним, о том, что Тарасову госпитализировали стало известно 17 декабря. Она почувствовала себя плохо во время съемок шоу «Ледниковый период». К сожалению, из-за проблем со здоровьем тренер не приняла участие в съемках финальных эпизодов программы. Ее заменил Филипп Киркоров.
Ранее мы писали, что причиной госпитализации Тарасовой стали боли в груди и скачок давления.
Фото: GlobalLookPress