Киркоров призвал молиться за здоровье Тарасовой — что произошло с тренером

По информации, появившейся в СМИ 14 декабря, тренер не появилась на съемках финального выпуска шоу «Ледниковый период», после чего начались разговоры о том, что спортсменка госпитализирована по причине ухудшившегося самочувствия.

Предположения подтвердили коллеги тренера. Они поочередно принялись поддерживать ее, желая скорейшего выздоровления.

Поддержала наставницу фигуристка Евгения Медведева. «Вчера на съемках финала «Ледникового периода» очень не хватало Татьяны Анатольевны. Огромная величина в мире фигурного катания. Я горжусь знакомством с Вами и очень прошу каждого из Вас пожелать здоровья Великому тренеру и замечательному человеку», — написала она в своем аккаунте в Instagram, приложив совместную фотографию с тренером.

К ней присоединились и остальные звезды фигурного катания — Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Алексей Горшков.

Несмотря на то что коллеги принялись поддерживать Тарасову, никто из них так не сообщил о том, что же с ней произошло. Частично прояснить ситуацию решил король российской эстрады Филипп Киркоров. Он сообщил, что Татьяна Анатольевна действительно находится на лечении. «Она действительно в больнице. Молитесь. Даст бог, все будет хорошо», — сообщил он во время разговора с порталом NEWS.ru.

Как пишет телеграм-канал 112, причиной ухудшения самочувствия Татьяны Тарасовой стали боли в груди и поднявшееся давление. Прибывшие специалисты осмотрели ее и потребовали оставаться дома для прохождения амбулаторного лечения.

Также на связь вышла и тренер. Она прокомментировала свое состояние, чем значительно успокоила коллег и поклонников. «Со мной все в порядке. Спасибо за беспокойство!» — ответила она журналисту портала «Спорт-Экспресс».