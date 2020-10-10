Хайди Клум показала редкие фото 11-летней дочери во младенчестве

Не так давно модель отметила первую годовщину свадьбы с 30-летним музыкантом Томом Каулитцем. Влюбленные активно делятся кадрами из своей жизни и не скрывают чувств друг к другу .В честь этого модель опубликовала свадебный снимок и тепло поздравила любимого.

К слову, недавно мы писали, как 47-летняя Хайди Клум блеснула идеальной фигурой в велюровом мини-платье цвета розового кварца.

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