Хайди Клум показала редкие фото 11-летней дочери во младенчестве
Фото: @heidiklum / Instagram
9 октября младшей дочери Хайди Клум исполнилось 11 лет. По торжественному случаю супермодель опубликовала на своей странице в Instagram ее редкие архивные фото во младенчестве. На первом кадре Хайди без макияжа и в пижаме позирует в обнимку с новорожденной девочкой на кровати, а на втором снимке модель показала стильный снимок, сделанный во время ее беременности. Под постом Хайди написала: «С Днем Рождения, моя дорогая ЛУ. Я так сильно тебя люблю. Сегодня исполнилось 11 лет». Напомним, что у Хайди четверо детей: две девочки и два мальчика. Отец старшей дочери, 15-летней Ленни, — итальянский бизнесмен Флавио Бриаторе. В браке с британским певцом Силом Хайди родила 14-летнего Генри, 13-летнего Йохана и младшую дочку Лу
Не так давно модель отметила первую годовщину свадьбы с 30-летним музыкантом Томом Каулитцем. Влюбленные активно делятся кадрами из своей жизни и не скрывают чувств друг к другу .В честь этого модель опубликовала свадебный снимок и тепло поздравила любимого.
К слову, недавно мы писали, как 47-летняя Хайди Клум блеснула идеальной фигурой в велюровом мини-платье цвета розового кварца.
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Фото и видео: @heidiklum / Instagram
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