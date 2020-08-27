47-летняя Хайди Клум блеснула идеальной фигурой в велюровом мини-платье цвета розового кварца

На съемках американского талант-шоу, где Клум входит в состав жюри, звезда появилась в велюровом платье-блейзере цвета розового кварца с контрастными черными деталями. В остальном — все в лучших традициях Хайди: максимум блеска, опасная длина, дерзкие разрезы и декольте. Что ж, во всем этом модель выглядит безупречно. Дополнили образ мюли на запредельно высоких каблуках и акцентная бижутерия — массивные остроконечные серьги антрацитового цвета, крупное кольцо и остромодный анклет. Компенсировал яркость наряда лаконичный макияж и волосы, собранные в нарочито небрежный пучок.