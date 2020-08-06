Весь в папу? Сын Филиппа Киркорова растет высоким длинноногим красавцем

Филипп Киркоров — заботливый отец. Дети артиста ни в чем не нуждаются, сопровождают его в поездках, а еще он создал для них странички в Instagram, и судя по тому, что в них нет рекламы, артист сделал это чтобы они привыкали к публичности.

Новые фотографии из блога 8-летнего мальчика отражают быстрые темпы его роста. «Играть в гольф — хорошо, а хорошо играть — еще лучше! Вижу цель», — гласит подпись под серией снимков с поля.