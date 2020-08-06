Весь в папу? Сын Филиппа Киркорова растет высоким длинноногим красавцем
Фото: Instagram Мартина Киркорова
Филипп Киркоров — заботливый отец. Дети артиста ни в чем не нуждаются, сопровождают его в поездках, а еще он создал для них странички в Instagram, и судя по тому, что в них нет рекламы, артист сделал это чтобы они привыкали к публичности.
Новые фотографии из блога 8-летнего мальчика отражают быстрые темпы его роста. «Играть в гольф — хорошо, а хорошо играть — еще лучше! Вижу цель», — гласит подпись под серией снимков с поля.
«Счастливое детство», «Молодцы», «Вот это класс», «Парнишка прям уже. Время летит. Красивый мальчик», «Ух ты какой взрослый!!!», «Высокий как папа», «Прекрасный парень спортивный смелый», «Удался мальчик, красавчик», «Нескончаемые ноги , как у папы», «Такой же красавец как папа», — комментируют подписчики фотографии.
У Филиппа Киркорова растут двое детей — 8-летний Мартин и Алла-Виктория, которой в ноябре исполнится 9 лет. Обоих детей артистку родили суррогатные матери. Дочь Филипп Киркоров назвал в честь двух самых любимых женщин в своей жизни — мамы Виктории Марковны и первой и единственной жены Аллы Пугачевой.
Фото и видео: Instagram/@martinkirkorov
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