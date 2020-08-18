«Поймал волну»: высокий и длинноногий сын Филиппа Киркорова освоил экстремальный вид спорта

«Красавчик! Такой умничка», «Вылитый Папа», «Я ослепла от такой красоты», «Очень круто», «Какой красивый мальчик», «Папина копия!! Красавчик», «Класс, просто захватывает», «Маугли! Красавец и спорти», - обсуждают в комментариях.

У Филиппа Киркорова растут двое детей — 8-летний Мартин и Алла-Виктория, которой в ноябре исполнится 9 лет. Обоих детей артистку родили суррогатные матери. Дочь Филипп Киркоров назвал в честь двух самых любимых женщин в своей жизни — мамы Виктории Марковны и первой и единственной жены Аллы Пугачевой.