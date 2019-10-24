Кира Найтли раскрыла имя младшей дочери через месяц после ее рождения

Звездная пара не любит афишировать личную жизнь. О том, что у них будет еще один ребенок, стало известно незадолго до родов Киры, когда она приехала в Париж на светское мероприятие с большим животом.

Теперь же актриса назвала и имя новорожденной дочери — Делайла, сообщило издание Metro.