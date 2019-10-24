passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Кира Найтли раскрыла имя младшей дочери через месяц после ее рождения

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

Кира Найтли и Джеймс райтон вместе уже 8 лет

Фото: Getty Images

Звезда «Пиратов Карибского моря» стала мамой в начале сентября.

34-летняя Кира Найтли чуть больше месяца назад стала мамой во второй раз: у звезды родилась еще одна дочь. Причем пополнение в семье она и ее супруг — музыкант Джеймс Райтон тщательно скрывали.

Кира Найтли в шоу Эллен Дедженерис

Звездная пара не любит афишировать личную жизнь. О том, что у них будет еще один ребенок, стало известно незадолго до родов Киры, когда она приехала в Париж на светское мероприятие с большим животом.

Теперь же актриса назвала и имя новорожденной дочери — Делайла, сообщило издание Metro.

Беременная Кира Найтли в Париже

Фото: Getty Images

Кира Найтли и Джеймс Райтон начали встречаться в 2011 году. Их свадьба состоялась через 2,5 года во Франции. Кроме маленькой Делайлы, в семье растет 4-летняя Иди.

Фото: Getty Images, кадры из фильмов, Kinopoisk.ru

Видео: TheEllenShow

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!