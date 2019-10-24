Кира Найтли раскрыла имя младшей дочери через месяц после ее рождения
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Фото: Getty Images
34-летняя Кира Найтли чуть больше месяца назад стала мамой во второй раз: у звезды родилась еще одна дочь. Причем пополнение в семье она и ее супруг — музыкант Джеймс Райтон тщательно скрывали.
Звездная пара не любит афишировать личную жизнь. О том, что у них будет еще один ребенок, стало известно незадолго до родов Киры, когда она приехала в Париж на светское мероприятие с большим животом.
Теперь же актриса назвала и имя новорожденной дочери — Делайла, сообщило издание Metro.
Фото: Getty Images
Кира Найтли и Джеймс Райтон начали встречаться в 2011 году. Их свадьба состоялась через 2,5 года во Франции. Кроме маленькой Делайлы, в семье растет 4-летняя Иди.
Фото: Getty Images, кадры из фильмов, Kinopoisk.ru
Видео: TheEllenShow
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